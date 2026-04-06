Camilo Triana lamentó la muerte de integrante de su familia tras luchar contra el cáncer

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram el influenciador confirmó la muerte de Magnus, su mascota, quien se había convertido en una figura importante de su proyecto digital.

"Por siempre Magnus Antonio, te amo con mi vida entera. Gracias por devolverme las ganas de vivir, prometo hacer valer cada segundo que me quede de existencia. Espérame cruzando el arcoíris. Descansa en paz mi vida 🐶🌈", escribió junto al post.



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