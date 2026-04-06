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Murió integrante de la familia de Camilo Triana, ex de Juanda - CaracolTV

El creador de contenido digital se encargó de compartir con sus seguidores todo el proceso por el que tuvo que atravesar para acompañar durante años a este miembro de su hogar, incluidas las quimioterapias.

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Camilo Triana lamentó la muerte de integrante de su familia tras luchar contra el cáncer

El creador de contenido digital se encargó de compartir con sus seguidores todo el proceso por el que tuvo que atravesar para acompañar durante años a este miembro de su hogar, incluidas las quimioterapias.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Influenciador Camilo Triana compartió con sus seguidores el motivo de su duelo.