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Dónde ver en Colombia el EN VIVO de Artemis II: astronautas se acercan a la Luna - CaracolTV

Este lunes 6 de abril, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen harán historia con la misión Artemis II de la NASA. Conéctate en vivo con la señal de Caracol Televisión.

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🔴EN VIVO en Colombia: Artemis II de la NASA se acerca a la Luna HOY 6 de abril

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen harán historia este lunes y cumplirán con la fase más esperada de la misión. Conéctate en vivo con la transmisión, que estará disponible en Colombia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de abr, 2026
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A qué hora trasmitirán el paso de los astronautas por la Luna este 6 de abril.