🔴EN VIVO en Colombia: Artemis II de la NASA se acerca a la Luna HOY 6 de abril

Este 6 de abril se vivirá el momento más esperado por Artemis II de la NASA, misión que inició el pasado 1 de abril en el Centro Espacial Kennedy en Estados Unidos, donde Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se embarcaron a un viaje a la Luna después de 50 años. De acuerdo con la información entregada por la agencia, la gente podrá conectarse en vivo con la transmisión y allí observarán el trabajo que desarrollan los astronautas mientras se acercan al satélite natural y marcan historia para toda la humanidad.

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A qué hora es la transmisión de Artemis II en Colombia este 6 de abril

El mundo tiene puesta la mirada en la cápsula Orión, que ya le dio dos vueltas a la Tierra y se fue rumbo a la Luna para cumplir con su tarea. La transmisión en Colombia iniciará a las 12:00 p.m. y se extenderá a lo largo del día, de manera que los internautas tendrán la posibilidad de apreciar las maniobras para manipular la nave, las imágenes del espacio y se conocerán detalles del acercamiento a la cara oculta del satélite.



En este sentido:

A las 12:56 p. m. se verá el momento en el que se rompe el récord de distancia humana desde la tierra.

A la 1:45 p. m. se apreciará el sobrevuelo lunar.

A las 5:47 p. m. se perderá momentáneamente la comunicación con la tripulación debido a que estarán pasando por la cara oculta de la Luna.

A las 6:02 p. m. se hará el mayor acercamiento a la superficie.

A las 6:05 p. m. se llegará al punto más lejano desde la Tierra, lo que se convertirá en un nuevo récord tripulado.

A las 7:35 p. m. vivirán un eclipse solar desde la nave.

Y a las 8:20 p. m. terminará el eclipse.

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Es necesario mencionar que desde que inició la misión, los admiradores han podido ver a los astronautas como si se tratara de un show en vivo, pues toda la cabina tiene cámaras, a excepción del baño, por lo que los han visto comer, ejercitarse y dar declaraciones exclusivas sobre su experiencia.



En dónde ver Artemis II en Colombia este 6 de abril

Para conectarte con el en vivo, puedes acceder al canal de YouTube de Caracol Televisión, misma plataforma en la que se emitió el despegue en tiempo real. Para ello, no necesitas ingresar correo ni contraseña. Es necesario mencionar que en el evento se podrá apreciar también la comunicación que se sostiene con el centro de control en el que se les darán indicaciones a los cuatro tripulantes para cumplir con la recolección de información.

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