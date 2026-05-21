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Cómo quedaron los grupos de 'A Otro Nivel' tras La Sacudida este 21 de mayo - CaracolTV

Felipe Peláez, Kike Santander y Gian Marco dieron a conocer los movimientos de los participantes en cada grupo para fusionar las mejores voces. Estas fueron las modificaciones.

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Así quedaron los grupos de 'A Otro Nivel' tras La Sacudida: solo uno se "salvó" esta vez

Felipe Peláez, Kike Santander y Gian Marco dieron a conocer los movimientos de los participantes en cada grupo para fusionar las mejores voces. Estas fueron las modificaciones.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de may, 2026
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Así quedaron los equipos de 'A Otro Nivel' luego de La Sacudida este 21 de mayo.