Así quedaron los grupos de 'A Otro Nivel' tras La Sacudida: solo uno se "salvó" esta vez

Muchas emociones se vivieron en 'A Otro Nivel' durante la emisión de este 21 de mayo, jornada en la que los cuatro grupos de la competencia se presentaron en el escenario con distintas apuestas musicales. Cada equipo interpretó una canción diferente frente a los jurados y al público.

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En primer lugar, The Beat Voice interpretó ‘Hasta que te conocí’, mientras que CU4RZ llevó al escenario ‘El cantante’. Por su parte, Notas Cruzadas presentó ‘En tu pelo’ y El Cuartetazo interpretó ‘Everybody’. Luego de cada presentación, los jurados evaluaron el desempeño de los participantes y dieron a conocer las decisiones que marcaron el rumbo de la competencia.

Cómo quedaron los grupos de 'A Otro Nivel' tras los cambios de La Sacudida

Después de las presentaciones, los jurados realizaron varios movimientos entre los equipos como parte de La Sacudida. De esta manera, Felipe Peláez trasladó a Santi Towers de Notas Cruzadas a El Cuartetazo. Asimismo, Kike Santander movió a Andrey Riobueno de El Cuartetazo a CU4RZ.





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Posteriormente, Gian Marco decidió trasladar a Deiber de CU4RZ a El Cuartetazo. Además, Felipe Peláez movió a El Socio Quereigua de El Cuartetazo a CU4RZ. Finalmente, Gian Marco tomó la decisión de mover a Isbell de CU4RZ a Notas Cruzadas.

Tras estos cambios, las agrupaciones quedaron conformadas de la siguiente manera:

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Notas Cruzadas quedó integrado por Canela, Luisa Rey, Dikiu e Isbell. Entretanto, El Cuartetazo quedó conformado por Lesman Música, Juan David Pabuena, Santi Towers y Deiber. Por otro lado, CU4RZ quedó integrado por Kelly Cárdenas, Miguel Vaquero, Andrey Riobueno y El Socio Quereigua.

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Mientras tanto, The Beat Voice fue el único grupo que no presentó modificaciones en su alineación durante esta etapa del programa. Además, la agrupación recibió el reconocimiento como El Mejor Grupo de la Noche, luego de la evaluación realizada por los jurados.

Finalmente, también se conoció cuál fue el equipo que quedó en riesgo de eliminación. En esta oportunidad, El Cuartetazo fue la agrupación que terminó en peligro, por lo que deberán probar por qué merecen seguir en competencia.

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