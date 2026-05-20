Cómo quedaron los grupos de ‘A Otro Nivel’: mejor de la noche y grupo en peligro

Durante la emisión de este 20 de mayo de 'A Otro Nivel', los grupos presentaron sus apuestas musicales frente a los jurados. En esta oportunidad, Colombian Crew interpretó 'Perdóname', mientras que Flow Session llevó al escenario 'La Bamba'. Por su parte, Tropifour presentó 'Perdón' y Cuatro en Línea realizó su show con 'Vasos Vacíos'.

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Al finalizar las presentaciones, los jurados evaluaron cada una de las actuaciones y dieron a conocer su decisión sobre el Mejor Grupo de la Noche. Luego de analizar las propuestas musicales de los participantes, llegaron a la conclusión de que Colombian Crew obtuvo este reconocimiento gracias a su apuesta en el escenario. Cabe aclarar que tras su presentación, los jurados se pusieron de pie y aplaudieron el show realizado por la agrupación.

Cómo quedaron los equipos de A Otro Nivel luego de La Sacudida



La velada estuvo marcada por nuevos cambios dentro de los equipos. Durante La Sacudida, los jurados realizaron distintos movimientos entre los grupos con el objetivo de reorganizar a los participantes.

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En primer lugar, Felipe Peláez decidió mover a Jessica Santanilla de Tropifour a Cuatro en Línea. Posteriormente, Gian Marco trasladó a Liz Ocampo de Cuatro en Línea a Tropifour.

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De igual manera, Kike Santander movió a Eros de Cuatro en Línea a Flow Session. Finalmente, Pipe tomó la decisión de trasladar a Sergio David de Flow Session a Cuatro en Línea.

Tras estos cambios, los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

Tropifour quedó integrado por Daela, La Güera, Camila Córdoba y Liz Ocampo. Entretanto, Cuatro en Línea pasó a estar conformado por Maelo, Camila Mancipe, Sergio David y Jessica Santanilla.

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Por otro lado, Flow Session quedó compuesto por Camille, Florlenz, Keylel y Eros luego de los movimientos realizados durante la jornada.

Es necesario mencionar que Flow Session quedó en peligro de eliminación, a pesar de que fueron felicitados por lo arriesgados que fueron en el show, por lo que sus integrantes deberán asistir al estudio ditu y luchar por conseguir un cupo para seguir en la producción de Caracol Televisión.

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