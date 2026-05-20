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Cómo quedaron los grupos de ‘A Otro Nivel’ tras La Sacudida este 20 de mayo - CaracolTV

Cristina Hurtado se reunió con Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco para conocer cuáles son los cambios que experimentarán los grupos de ahora en adelante.

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Cómo quedaron los grupos de ‘A Otro Nivel’: mejor de la noche y grupo en peligro

Cristina Hurtado se reunió con Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco para conocer cuáles son los cambios que experimentarán los grupos de ahora en adelante.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de may, 2026
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Cómo quedaron organizados los grupos de 'A Otro Nivel' luego de La Sacudida.