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Que grupo de ‘A Otro Nivel’ es el mejor y cuál quedó en peligro - CaracolTV

Macondo Sound System conquistó a los jurados y obtuvo un importante beneficio, mientras Cola de Lagarto quedó en peligro tras recibir fuertes críticas por errores vocales y de tono.

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Jurados de ‘A Otro Nivel’ aseguraron que los detalles mínimos marcan la diferencia

Macondo Sound System conquistó a los jurados y obtuvo un importante beneficio, mientras Cola de Lagarto quedó en peligro tras recibir fuertes críticas por errores vocales y de tono.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 12 de may, 2026
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