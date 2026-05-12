Jurados de ‘A Otro Nivel’ aseguraron que los detalles mínimos marcan la diferencia

La más reciente jornada de competencias en el programa de televisión 'A Otro Nivel' dejó nuevas decisiones entre los participantes y los jurados, quienes analizaron cada detalle de las presentaciones para definir tanto al mejor grupo de la noche como a la agrupación que quedó en riesgo dentro de la competencia.

Antes de anunciar los resultados, los jurados entregaron sus observaciones sobre cada una de las puestas en escena. Uno de los grupos que logró destacarse fue Macondo Sound System, agrupación que buscó transmitir emociones y sentimientos a través de su interpretación. Tras finalizar su presentación, los expertos señalaron que cada integrante logró mostrar su talento vocal y aportar al desarrollo de la canción.



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Los jurados también destacaron que el grupo mostró mayor solidez y homogeneidad en comparación con anteriores presentaciones. Aunque mencionaron que faltó más ensayo en algunos movimientos de baile, reconocieron que la puesta en escena fluyó de manera organizada y permitió conectar con el público. Uno de los jurados incluso se puso de pie para aplaudir la presentación y afirmó que la agrupación necesitó más tiempo sobre el escenario debido al desempeño mostrado durante la gala.

Luego de escuchar todas las opiniones, llegó el momento de tomar decisiones definitivas. Los jurados eligieron a Macondo Sound System como el mejor grupo de la noche, resultado que les otorgó un beneficio estratégico dentro de la competencia. Gracias a esa decisión, el líder de la agrupación obtuvo el privilegio de escoger el repertorio que deberán interpretar sus contrincantes en la siguiente etapa. Además, el equipo recibió una sorpresa en Ditu, espacio en el que continúan trabajando sus montajes musicales.



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Por otro lado, Cola de Lagarto enfrentó una noche más complicada dentro del programa. Antes de subir al escenario, algunos de sus integrantes manifestaron sentirse afectados por las decisiones de sus rivales al momento de asignar canciones, pues consideran que algunos equipos buscan ponerles retos más difíciles para perjudicarlas dentro de la competencia. Ante esa situación, el grupo aseguró que deberá cambiar su estrategia y tomar decisiones menos sentimentales para evitar verse afectado en las siguientes rondas.

Después de su presentación, los jurados señalaron que la agrupación presentó problemas relacionados con el tono y la afinación. También indicaron que algunas voces no lograron sobresalir y que varias armonías estuvieron fuera de lugar durante ciertos momentos de la canción. Aunque reconocieron aspectos positivos en la coreografía, el vestuario y el chanteo creativo, insistieron en que el grupo debe trabajar con mayor precisión en la tonalidad y en la concreción de algunas frases musicales.

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Finalmente, los jurados determinaron que Cola de Lagarto sería el grupo en peligro de la competencia. Tras conocer la decisión, las integrantes llegarán por primera vez a estudios Ditu, donde su líder intentará mantener una actitud positiva para preparar la próxima presentación y continuar en el programa.

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