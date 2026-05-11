Nació bebé de Lucho Díaz y Geraldine Ponce: este es el nombre de su tercer hijo

El futbolista guajiro y su esposa están de celebración ante la llegada de Fernando, su primer hijo hombre y el tercer bebé que alegrará su hogar. La noticia la dieron a conocer a través de una publicación colaborativa en su cuenta oficial de Instagram, donde diferentes colegas del medio, figuras públicas y fanáticos han reaccionado con furor para darle la bienvenida al nuevo integrante de su familia.

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"Más amor. Más vida. Más de nosotros. Un sueño más de nuestro corazón hecho realidad ✨", escribieron.

Según dejaron ver en la publicación, Fernando nació este 11 de mayo y de inmediato recibió la visita de sus dos hermanitas Roma y Charlotte, que no dudaron en ir hasta la clínica, cargar al recién nacido en brazos y alimentarlo con su primer biberón, causando ternura entre los usuarios de Internet.



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"Bienvenido, príncipe preciosooooo😍😍😍😍 🥹🥹🥹🥹🥹🥹", "Dios los bendiga siempre y los mantenga unidos. 🙏🏼 Los quiero 🤍", "Felicidades, Dios bendiga y proteja al nuevo integrante familia Díaz Ponce 🙏", "Esa parte de la vida de Lucho se llama felicidad", son algunos de los mensajes que le han dejado al deportista y su pareja.



Cuántas hijos tienen Lucho Díaz y Geraldine Ponce

La pareja, que lleva más de 10 años junta y contrajo matrimonio el 14 de junio de 2025 en Barranquilla, tiene en total tres hijos. La primera de ella es Roma, que nació en 2021; luego le sigue Charlotte, que llegó al mundo en 2024, y en último lugar está Fernando, que sorprendió a la familia en 2026.

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En diciembre de 2025 la pareja dio a conocer que se encontraban en la dulce espera de un bebé; de hecho, el futbolista confirmó la noticia en el partido del Bayern Múnich contra el Heidenheim que quedó 4 a 0 ganando el equipo del colombiano, pues su gol fue dedicado a su compañera de vida y el bebé que llevaba en el vientre. Con un gesto donde aparecía chupándose el dedo demostró que se encontraba en uno de los momentos más exitosos dentro de su vida personal.

Ahora Díaz se prepara para jugar con la Selección Colombia en el Mundial de la FIFA 2026 México, Estados Unidos, Canadá que dará inicio este 11 de junio.

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