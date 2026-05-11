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Nació hijo de Lucho Díaz, del Bayern Múnich, y Geraldine Ponce: así recibieron a Fernando - CaracolTV

El futbolista del Bayern Múnich y la Selección Colombia Luis Díaz confirmó el nacimiento de su tercer hijo con Geraldine Ponce. Fernando nació este 11 de mayo y recibió la visita de Roma y Charlotte.

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Nació bebé de Lucho Díaz y Geraldine Ponce: este es el nombre de su tercer hijo

A través de una publicación, el futbolista del Bayern Múnich y la Selección Colombia confirmó el nacimiento de su tercer hijo. El nuevo integrante de la familia es el primer hombre de esta pareja.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de may, 2026
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Lucho Díaz y Geraldine Ponce le dieron la bienvenida a su tercer hijo.