Presentadora colombiana está embarazada a los 36 años: dio noticia al tiempo que Maluma

La presentadora de televisión y ganadora del Concurso Nacional de Belleza 2010-2011 anunció a través de las plataformas digitales que se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé. La noticia la dio a conocer a través de una galería de fotos publicada en su feed de Instagram, donde recoge casi 400 mil seguidores, a propósito de la celebración del Día de las Madres.

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"Gaia será hermana mayor. 🌸 Hoy celebro el Día de la Madre con doble felicidad. Estamos listos para expandir el corazón, multiplicar el amor y vivir una nueva aventura. #happymothersday", escribió en la red social.

Junto a la imagen mostró una serie de fotografías en la que se aprecia a su hija mayor sosteniendo la ecografía y también un video donde la modelo posa frente a un espejo y muestra su vientre pronunciado.



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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Soy tía doble y soy muy feliz. Lo sabes😍😍😍😍😍😍", "Cata, ❤️❤️❤️ has sido ascendida a ser mamá de dos. ❤️❤️❤️❤️ Bendiciones ✨✨✨✨", "What? Feliz día a esta mamá hermosa ❤️", "Demasiado bellas, lluvia de bendiciones para la familia", son algunos de los mensajes que le han dejado amigos, colegas, familiares y hasta fanáticos de su trabajo.

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Es necesario mencionar que Catalina se convirtió en mamá el 17 de junio de 2024, cuando tuvo a su primera hija Gaia con Juan Añez. Pese a que la mayor parte de su contenido está enfocado en su estilo de vida, también ha mostrado algunos momentos de su maternidad, conectando de esta forma con mujeres que están atravesando por situaciones similares junto a sus hijos.

La noticia se da a la par del anuncio que hizo Maluma, pues el pasado 10 de mayo apareció en su perfil de Instagram para dar a conocer que Susana Gómez, su pareja sentimental, está en la dulce espera de su segundo bebé. El intérprete de temas como 'Sobrio', 'Según quién', 'Céeme' y 'Felices los 4' se convirtió en papá gracias Paris, quien nació en marzo de 2024 y mantiene una vida alejada de las plataformas digitales debido a la exposición de la carrera artística que lleva su padre.

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