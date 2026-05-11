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Catalina Robayo anunció su segundo embarazo el mismo día que Maluma - CaracolTV

Catalina Robayo apareció este 10 de mayo en redes sociales para celebrar el Día de las Madres y anunciar que muy pronto la familia se agrandará. El anuncio se hizo casi al mismo tiempo que Maluma y Susana Gómez.

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Presentadora colombiana está embarazada a los 36 años: dio noticia al tiempo que Maluma

Catalina Robayo apareció este 10 de mayo en redes sociales para celebrar el Día de las Madres y anunciar que muy pronto la familia se agrandará. Estas fueron las fotos con las que confirmó la noticia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de may, 2026
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Catalina Robayo confirmó su segundo embarazo el mismo día que Maluma dio la noticia.