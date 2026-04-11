Presentadora de Noticias Caracol regresó al set tras meses de ausencia: “Se siente bien volver”

Noticias Caracol es uno de los informativos más vistos de la televisión nacional, gracias al prestigio y la reputación que ha construido con los años. Son varios los periodistas y presentadores que hoy son figuras reconocidas por los colombianos que eligen este noticiero, en cualquiera de sus ediciones, para conocer los hechos más importantes del país y del mundo en materia política, deportiva, judicial, de entretenimiento y más.

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¿Cuál presentadora de Noticias Caracol volvió al set?

Desde diciembre, una de sus presentadoras más reconocidas dejó de aparecer en las emisiones para dedicarse al cuidado de su hijo: Catalina Gómez. El pasado 18 de diciembre de 2025, la periodista dio a luz a su segundo hijo, Ignacio, hecho que ocurrió tras finalizar su jornada laboral en el canal. Luego de cumplir con su licencia de maternidad, retomó sus labores.



El 10 de abril de 2026, la presentadora realizó una publicación en sus redes sociales en la que expresó lo feliz que estaba de regresar al set. Lo hizo con una fotografía en la que aparece sonriendo, acompañada de la frase: “Se siente bien volver🥰”.

En sus historias también publicó dos imágenes: una de dos tazas de café y otra junto a Ana Milena Gutiérrez, en la que escribió: “Esto solo significa una cosa… ¡volvimos!”.



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En la sección de comentarios, varios colegas y usuarios la felicitaron y expresaron su alegría por verla nuevamente en pantalla. Su compañera de set, Ana Milena Gutiérrez, le dejó el mensaje: “Mañanaaaaa… ¡Al fin! #TeamVecinas 🥹😍🌷🫶🏼”. También reaccionó Diva Jessurum, de Se Dice De Mí y Expediente Final.

Por su parte, Andreina Solórzano comentó: “Llegaste con un semblante muy lindo, Cata. Bienvenida de vuelta”, mientras que Pablo le escribió: “Bienvenida, llegaste muy linda”.

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¿Cuántos hijos tiene Catalina Gómez?

Catalina Gómez, de 41 años y oriunda de Armenia, es madre de dos hijos: Gracia, su primera hija, e Ignacio, el más reciente integrante de la familia. Sobre su vida personal, se sabe que su pareja se llama Camilo, aunque no hay mayor información sobre él.

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La presentadora, que también ha trabajado en Blu Radio, se ha consolidado como un rostro querido por los colombianos gracias a su trayectoria en los medios de comunicación.

