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Por qué Catalina Gómez no estaba en Noticias Caracol y qué dijo al volver

Tras varios meses fuera de la pantalla, una de las presentadoras más queridas de Noticias Caracol regresó al set y compartió una foto con una de sus compañeras más cercanas.

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Presentadora de Noticias Caracol regresó al set tras meses de ausencia: “Se siente bien volver”

Tras varios meses fuera de la pantalla, una de las presentadoras más queridas de Noticias Caracol regresó al set y compartió una foto con una de sus compañeras más cercanas.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Presentadora de Noticias Caracol regresó al set tras meses de ausencia.