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Equipo de Yeison Jiménez responde a señalamientos por alias El Mison - CaracolTV

Tras versiones que lo vinculan con un presunto criminal, el equipo del cantante emitió un comunicado y una joyería involucrada entregó detalles sobre el origen de un anillo que generó controversia.

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Equipo de Yeison Jiménez se pronuncia por presunta relación con alias ‘El Mison’

Tras versiones que lo vinculan con un presunto criminal, el equipo del cantante emitió un comunicado y una joyería involucrada entregó detalles sobre el origen de un anillo que generó controversia.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Equipo de Yeison Jiménez sale en su defensa.jpg