Equipo de Yeison Jiménez se pronuncia por presunta relación con alias ‘El Mison’

El equipo de trabajo de Yeison Jiménez emitió un comunicado en respuesta a versiones que han circulado sobre una presunta relación entre el artista y alias ‘El Mison’. Estas informaciones surgieron luego de la captura del señalado delincuente, hecho que dio paso a investigaciones por parte de las autoridades y a la mención de varios exponentes de la música popular, entre ellos el cantante.

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Comunicado del equipo de Yeison Jiménez por su presunto vínculo con alias 'El Mison'

En el documento, el entorno del artista manifestó su inconformidad frente a los señalamientos que lo vinculan con dicha persona. Uno de los puntos centrales del pronunciamiento se relacionó con un anillo que ha sido mencionado en las versiones difundidas, según las cuales habría sido entregado por el presunto criminal al cantante. De acuerdo con esas afirmaciones, la pieza tendría una inscripción con la palabra “Mison” en su parte posterior.



Ante esto, el equipo de Yeison Jiménez señaló que dichas versiones afectan su honra y su buen nombre. En ese sentido, indicaron que el artista ha mantenido su trayectoria dentro de los parámetros legales, así como en el cumplimiento de normas personales y empresariales.





En relación con la joya, el comunicado explicó que el anillo fue entregado directamente por una joyería identificada como Venezia Joyería. Esta empresa también se pronunció a través de sus canales oficiales, donde compartió material audiovisual del momento en que se realizó la entrega al cantante.

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Según lo informado por la joyería, la pieza fue elaborada como parte de una colaboración con el artista. En ese proceso se crearon dos anillos: uno fabricado en oro blanco de 18 quilates con diamantes y una réplica elaborada en oro y plata con circones. La empresa aclaró que en ningún momento la joya fue marcada con la palabra “Mison”.

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Adicionalmente, la joyería indicó que no ha tenido ningún tipo de vínculo con la persona señalada como alias ‘El Mison’. En su pronunciamiento, también expresó acompañamiento hacia el artista, su familia y su equipo de trabajo frente a las repercusiones generadas por la información difundida.

Por su parte, el equipo de Yeison Jiménez explicó que, debido a la naturaleza de su actividad artística, resulta inviable controlar o verificar la identidad y situación judicial de todas las personas que se acercan durante eventos públicos o privados. Señalaron que en este tipo de escenarios es habitual la interacción con asistentes que solicitan fotografías o videos.

Finalmente, el entorno del cantante solicitó que se adelanten investigaciones sobre posibles montajes relacionados con el anillo. También pidió a las autoridades verificar la información que ha circulado y manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento que contribuya a esclarecer los hechos y preservar el buen nombre del artista.

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