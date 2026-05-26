Shakira recordó a Gerard Piqué y dolor que vivió, pero le envió mensaje de gratitud

A tan solo días de cumplir cuatro años de separación, la expareja vuelve a sonar ante el público. La intérprete de ‘Antología’ sorprendió a sus fans, pues en medio de una entrevista con un medio británico habló sobre la gratitud que tiene hacia Gerard Piqué. Además dijo que no le guarda ningún rencor, pues gracias a él se convirtió en mamá de dos pequeños, Milán y Sasha.

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"Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos por haberme convertido en la madre que soy", comentó la colombiana; con estas palabras, deja ver su madurez y su fuerza para superar las adversidades que vivió.

"Vi la disolución de mi familia, la familia que soñaba con conservar para siempre. He pasado por mucho dolor, pero quizás de una manera inesperada me he convertido en una persona más sabia o al menos, más fuerte”, añadió. En la misma entrevista, la barranquillera también habló de su ruptura amorosa y la definió como el “momento más oscuro”.

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Pues además de ser fuerte para sobrellevar la separación, su padre, William Mebarak, estaba delicado de salud y ella debía viajar a su ciudad natal para cuidarlo.

La artista dijo que tomó su ruptura como fuente principal de inspiración para su álbum de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y años después lo convierte en una gira, ganando premios como el American Music Award for Tour of the Year 2026 y Premio Lo Nuestro al Tour del Año 2026. Dicha gira, comenzó en el 2025, en febrero en Brasil y terminará en el mes de noviembre del 2026 en Egipto, más específicamente en las Pirámides de Giza.

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Shakira confirma si tiene novio o si está soltera

Tras su ruptura, la cantante ha dado de qué hablar, pues sus fans la han relacionado con muchos cantantes, deportistas y artistas."Por ahora, nada de romance, no hay espacio ni tiempo en mi vida para eso. Tengo la agenda muy apretada", añadió Shakira.

La barranquillera dice que en este momento de la vida, sus hijos y su carrera son su prioridad. A pesar de tener una vida social activa, ella no muestra interés en nadie. En redes se inventaron rumores de que estaba saliendo con el corredor de la Fórmula 1 Lewis Hamilton, el actor Tom Cruise y también, el cantante y amigo Alejandro Sanz.