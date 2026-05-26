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Shakira recordó a Gerard Piqué y dolor que vivió, pero le envió mensaje de gratitud

Esto dijo Shakira sobre Gerard Piqué cuando le preguntaron sobre su relación con el español. Le agradeció por sus hijos

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Shakira recordó a Gerard Piqué y dolor que vivió, pero le envió mensaje de gratitud

En pleno descanso de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, la barranquillera estuvo en entrevista con el diario ‘The Time’ en la que habló sobre su vida sentimental y su expareja.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 26 de may, 2026
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Shakira y Gerard Piqué
Shakira y Gerard Piqué
Foto Instagram: @3gerardpique