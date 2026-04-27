Alejandro Sanz aclaró cómo fue su relación con Shakira: "Ella tenía novio"

Alejandro Sanz se refirió a la relación que mantuvo con Shakira luego de varios años de especulaciones surgidas por las colaboraciones musicales que compartieron. El cantante español abordó el tema durante una conversación con Jordi Évole, en la que respondió sobre la cercanía que ambos mostraron en escenarios, videoclips y apariciones públicas.

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Alejandro Sanz habló por primera vez sobre su relación con Shakira: negó romance

Durante años, seguidores de ambos artistas comentaron la química que proyectaban juntos, especialmente desde el lanzamiento de 'La Tortura' en 2005. La canción se convirtió en uno de los trabajos más recordados de ambos y alimentó versiones sobre un posible romance debido a la conexión que mostraban frente a cámaras.



En medio de la entrevista, Jordi Évole planteó la idea de que ambos pudieron haber formado pareja. Ante eso, Sanz negó que hubiera existido una relación sentimental con la cantante colombiana y explicó que la situación personal de cada uno en ese momento era distinta.

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El intérprete señaló que Shakira mantenía una relación con Antonio de la Rúa, a quien también consideraba cercano. Además, recordó que ambos tenían sus propias vidas sentimentales y que nunca se dio un escenario para que surgiera algo diferente entre ellos.



Sanz también indicó que con el paso del tiempo valoró que no hubiera ocurrido un romance, ya que consideró que la amistad construida entre ambos durante más de dos décadas fue uno de los aspectos más importantes de su vínculo. Según explicó, pensó que una relación amorosa pudo haber cambiado esa conexión y quizá no habría perdurado.

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El artista añadió que entre ellos solían bromear sobre los rumores que circularon durante años:"Nosotros siempre estamos con las bromas y todo esto. Esto sería incesto, no sé cuánto. Pero agradezco mucho que no pasara por eso, porque realmente tengo una amistad con ella que no me gustaría perderla por nada“ . De esa manera, restó peso a las versiones que aseguraban una tensión sentimental entre ambos y sostuvo que la cercanía siempre nació desde la confianza y la complicidad personal.

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En aquel periodo, la vida privada de los dos seguía caminos diferentes. Alejandro Sanz venía de cerrar una etapa tras su separación de Jaydy Michel, madre de su hija Manuela. Tiempo después inició una relación con Raquel Perera, con quien formó una familia.

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Por su parte, Shakira continuaba su relación con Antonio de la Rúa, vínculo que se extendió durante más de una década y coincidió con una etapa importante de su carrera. Años después, esa historia terminó y posteriormente la cantante inició su conocida relación con Gerard Piqué, padre de sus dos hijos.

Actualmente, Alejandro Sanz mantiene una relación con la actriz Stephanie Cayo. En cuanto a Shakira, explicó que entre ambos solo permanecía una amistad sólida construida con los años. Así, el cantante cerró una de las versiones más comentadas alrededor de su historia con la artista colombiana.

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