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Alejandro Sanz habló de Shakira y aclaró si existió romance - CaracolTV

Alejandro Sanz habló sobre los rumores que durante años rodearon su vínculo con Shakira. En una entrevista, el cantante explicó que entre ambos existió cercanía y complicidad artística.

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Alejandro Sanz aclaró cómo fue su relación con Shakira: "Ella tenía novio"

Alejandro Sanz habló sobre los rumores que durante años rodearon su vínculo con Shakira. En una entrevista, el cantante explicó que entre ambos existió cercanía y complicidad artística.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 27 de abr, 2026
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