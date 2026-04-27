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Juan Felipe Samper pospuso pedida de matrimonio a Carolina Miranda - CaracolTV

El integrante de Sin Ánimo de Lucro confirmó su compromiso con Carolina Miranda, protagonista de "Perfil Falso" y reveló que una primera propuesta planeada en Suiza no pudo realizarse.

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Juan Felipe Samper dejó el anillo cuando iba a proponer matrimonio; tuvo que cambiar plan

El integrante de Sin Ánimo de Lucro confirmó su compromiso con Carolina Miranda, protagonista de "Perfil Falso" y reveló que una primera propuesta planeada en Suiza no pudo realizarse.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 27 de abr, 2026
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