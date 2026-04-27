Juan Felipe Samper dejó el anillo cuando iba a proponer matrimonio; tuvo que cambiar plan

Juan Felipe Samper tuvo que aplazar la primera pedida de matrimonio a la actriz Carolina Miranda luego de un contratiempo ocurrido durante un viaje programado a comienzos de 2026. El cantante, integrante de la agrupación Sin Ánimo de Lucro, había organizado una propuesta en Suiza, destino que eligió para dar ese paso con su pareja. Sin embargo, el plan no se concretó por un olvido relacionado con el anillo de compromiso.

De acuerdo con lo contado por le programa 'La Red', Samper se dio cuenta del inconveniente pocos minutos antes de abordar el vuelo hacia territorio suizo. En ese momento advirtió que no llevaba consigo el anillo que había preparado para la ocasión. Ante esa situación, la propuesta quedó suspendida y el viaje continuó sin que pudiera realizarse el compromiso formal que tenía previsto.



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Después de ese episodio, el artista reorganizó el momento y preparó una nueva pedida de mano en otro contexto. Tiempo más tarde coordinó una cena junto a familiares cercanos, donde incluyó el anillo y llevó a cabo la propuesta a Carolina Miranda. En esa ocasión, la actriz aceptó el compromiso y ambos avanzaron en los preparativos de su futura boda.



La pareja confirmó públicamente su compromiso el pasado 17 de abril. Dos días después, el 19 de abril, celebró la noticia en México con una reunión familiar. Al encuentro asistieron allegados que viajaron desde Colombia y también desde Guanajuato para acompañarlos en esa etapa personal.

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Tras darse a conocer la unión, también surgieron versiones sobre los planes de matrimonio. Según lo proyectado hasta ahora, la boda se celebraría en 2027, lo que les daría cerca de un año para organizar detalles relacionados con la ceremonia y la celebración.



¿Juan Felipe Samper dejaría Sin Ánimo de Lucro tras contraer matrimonio?

En medio de la noticia, también se volvió a hablar del presente de Sin Ánimo de Lucro. La agrupación, que en otros años contó con cinco integrantes, actualmente permanecía con dos miembros activos: Juan Felipe Samper y Camilo Rivera. Ambos explicaron anteriormente que varios de sus compañeros tomaron caminos distintos tras comprometerse con sus parejas y formar familias.

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Según relataron, algunos decidieron alejarse de los escenarios para priorizar la vida familiar y reducir los tiempos fuera de casa. Esa situación redujo la formación original del grupo y generó preguntas sobre su continuidad en el futuro.

Pese a esas especulaciones, hasta el momento ni Samper ni Rivera tenían contemplado retirarse del proyecto musical. Los dos seguían vinculados a la agrupación y mantenían activa la idea de continuar presentándose en escenarios mientras avanzaban en sus planes personales.

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