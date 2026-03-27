Luisa Fernanda W plantea la posibilidad de un tercer hijo en medio de planes de boda

La creadora de contenido Luisa Fernanda W utiliza sus redes sociales para hablar sobre un tema relacionado con su vida personal y familiar. En un video publicado durante una tarde de viernes, expone sus dudas frente a la posibilidad de tener un tercer hijo junto al cantante Pipe Bueno.

En el contenido, la influenciadora plantea que, de tomar la decisión, considera que el momento sería ahora, debido a la diferencia de edad que podría existir entre sus hijos si espera más tiempo. La reflexión surge mientras analiza su situación actual como madre de dos niños y los cambios que implicaría ampliar su familia.



También menciona que, sí queda embarazada podría salir de nuevo un niño, y en caso de buscar una hija, el proceso sería diferente y podría implicar procedimientos médicos que toman más tiempo. Esta posibilidad la lleva a cuestionarse sobre los pasos a seguir y las implicaciones que tendría una decisión de este tipo en su vida personal y familiar.





Durante el video, la creadora comparte estos pensamientos de manera espontánea y abre la conversación con su audiencia, planteando qué harían otras personas en su lugar frente a una decisión similar. El tema se centra en el crecimiento de su familia y en los tiempos que considera adecuados para ello.

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Luisa Fernanda W y Pipe Bueno planean boda

Actualmente, Luisa Fernanda W mantiene una relación con Pipe Bueno desde hace siete años. La pareja tiene dos hijos: Máximo, nacido en 2020, y Domenic, nacido en 2022. Ambos forman parte constante del contenido que comparten en sus plataformas digitales, donde muestran aspectos de su vida cotidiana.

De manera paralela a estas reflexiones, la pareja se encuentra adelantando los preparativos de su matrimonio. La propuesta se llevó a cabo en octubre de 2023 durante un viaje a Dubái, marcando un nuevo paso en su relación. Desde entonces, han compartido avances relacionados con la organización de la boda.

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La decisión de casarse se relaciona con un interés de la pareja por alinear su vida personal con los valores que desean proyectar, así como con el ejemplo que buscan dar a sus hijos. Este proceso ocurre mientras continúan desarrollando sus carreras profesionales y su presencia en redes sociales.

Las recientes declaraciones de Luisa Fernanda W se suman a los contenidos en los que aborda temas personales y familiares, manteniendo una comunicación directa con sus seguidores. La posibilidad de un tercer hijo se presenta como una inquietud actual dentro de su entorno familiar, en medio de otros proyectos personales que la pareja tiene en desarrollo.

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