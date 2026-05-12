Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Giro de Italia
En Vivo A Otro Nivel
Nació bebé de Luis Díaz
Día de la Madre en Colombia
Programación
YouTube Caracol Televisión

Programación HOY 12 de mayo: ¿Darán 'Tormenta de Pasiones' y 'El Juego de mi Destino'? - CaracolTV

Esto pasará este 12 de mayo en la programación de Caracol Televisión con 'María la del Barrio', 'Tormenta de Pasiones', 'A Otro Nivel' y el estreno de la nueva novela turca 'Efé'.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cambio en la programación este 12 de mayo: qué pasará con 'Tormenta de Pasiones' y más

Caracol Televisión anunció modificaciones en la parrilla de este martes debido a la transmisión de un evento deportivo y el inicio de una nueva producción. Así quedará la rejilla.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de may, 2026
Comparta en:
Qué cambios tendrá la programación este 12 de mayo y qué novelas turcas darán.