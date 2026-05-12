Cambio en la programación este 12 de mayo: qué pasará con 'Tormenta de Pasiones' y más

Caracol Televisión tendrá cambios en su programación a partir de este lunes 12 de mayo debido a la transmisión del Giro de Italia y al estreno de ‘Efé’, producción que llegará para reemplazar a ‘Leyla’. La novela turca finalizó recientemente luego de emitir el capítulo en el que murió Nur, la madrastra de la protagonista, hecho con el que concluyó la historia en la franja de la tarde.

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Con la llegada de estos ajustes, varios programas modificarán sus horarios habituales desde las primeras horas del día.



Cómo queda la programación para este 12 de mayo

La emisión de Noticias Caracol iniciará a las 5:30 y se extenderá hasta las 8:45 a. m. Posteriormente, el canal dará paso a la cobertura del Giro de Italia, competencia ciclística que será transmitida entre las 8:45 y las 10:15 de la mañana.

Después de la emisión deportiva continuará el programa ‘Día a Día’, que permanecerá al aire hasta las 12:00 del mediodía en compañía de Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero e Iván Lalinde. Luego será transmitida la novela ‘María la del Barrio’, manteniendo el espacio de entretenimiento antes de la edición del mediodía del informativo.

A partir de las 12:30 de la tarde comenzará Noticias Caracol del mediodía, emisión que irá hasta las 3:30 p. m. Una vez termine el informativo, el canal continuará con ‘Tormenta de Pasiones’, producción que conservará su horario habitual entre las 3:30 y las 4:45 de la tarde. De esta manera, la novela turca seguirá ocupando la misma franja dentro de la programación del canal.





Tras esa emisión llegará el estreno de ‘Efé’, la nueva apuesta del canal. La serie estará al aire hasta las 5:45 p. m. y posteriormente se emitirá ‘El Juego de mi Destino’, programa que se extenderá hasta las 7:00 de la noche.

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En la franja nocturna, Caracol Televisión mantendrá su programación sin modificaciones. Noticias Caracol se emitirá hasta las 8:00 p. m. y luego continuará ‘A Otro Nivel’, programa en el que cuenta con la participación de Cristina Hurtado, Gian Marco, Kike Santander y Pipe Peláez. El concurso estará al aire hasta las 9:30 de la noche.

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Finalmente, se dará paso a la transmisión de ‘Vecinos’ y posteriormente emitirá la última edición de Noticias Caracol, con la que cerrará la programación del día.

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