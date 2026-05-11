Christian Nodal mostró el cuarto de Inti y desató una ola de críticas en redes

El cantante mexicano Christian Nodal volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital luego de compartir por primera vez imágenes de la habitación que preparó para su hija Inti en la casa donde residía junto a Ángela Aguilar en Texas. El video rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes analizaron cada detalle del espacio dedicado a la pequeña.

La relación entre Nodal y la rapera argentina Cazzu había sido una de las más comentadas de la música latina en los últimos años. Ambos oficializaron su romance en 2022, poco después de que el intérprete terminara su mediático compromiso con Belinda. Desde entonces, la pareja se convirtió en una de las favoritas del público y constantemente compartió momentos juntos en conciertos, viajes y redes sociales.



En septiembre de 2023 nació Inti, la primera hija de ambos artistas, un acontecimiento que parecía fortalecer aún más la relación. Sin embargo, meses después sorprendieron al anunciar su separación en medio de rumores y especulaciones. Poco tiempo más tarde, Nodal confirmó su romance con Ángela Aguilar y posteriormente ambos contrajeron matrimonio, situación que generó opiniones divididas entre sus fanáticos.

Así es la habitación que Nodal preparó para su hija Inti

Ahora, el artista volvió a dar de qué hablar al revelar cómo lucía el cuarto de su hija. En el clip se observaron paredes en tonos suaves, muebles infantiles, juguetes, una cuna y distintos elementos personalizados para la menor. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el mural inspirado en un paisaje desértico, decorado con montañas y cactus en colores morados que simulaban un atardecer.

Las lámparas con forma de nube también destacaron dentro de la decoración, ya que aportaban un ambiente tranquilo y acogedor. Además, el cantante dejó ver el clóset de Inti, el cual estaba lleno de vestidos, botas y varios atuendos infantiles.



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Otro detalle que no pasó desapercibido fue la cobija de la Virgen de Guadalupe ubicada dentro de la cuna, un símbolo representativo de la cultura mexicana que generó comentarios entre los usuarios.

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Aunque muchos elogiaron el espacio preparado para la niña, otros usuarios cuestionaron al cantante y lanzaron críticas relacionadas con su rol como padre. Comentarios como “la bebé ya creció y no necesita cuna” o “seguro Ángela decoró todo” inundaron las publicaciones, mientras otros aseguraron que el artista intentaba proyectar una imagen positiva frente al público.

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