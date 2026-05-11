Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
En Vivo A Otro Nivel
Nació bebé de Luis Díaz
Día de la Madre en Colombia
Programación
YouTube Caracol Televisión

Christian Nodal mostró el cuarto de Inti y redes explotaron con críticas - CaracolTV

Christian Nodal sorprendió al enseñar por primera vez la habitación de Inti en su casa de Texas, pero los detalles del espacio provocaron fuertes comentarios y críticas en redes sociales.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Christian Nodal mostró el cuarto de Inti y desató una ola de críticas en redes

Christian Nodal sorprendió al enseñar por primera vez la habitación de Inti en su casa de Texas, pero los detalles del espacio provocaron fuertes comentarios y críticas en redes sociales.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 11 de may, 2026
Comparta en:
Nodal compartió la habitación de su hija en México.jpg