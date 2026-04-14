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Shaira y Christian Nodal presunta relación romántica se aclaró rumor - CaracolTV

La cantante colombiana se refirió a versiones que circularon sobre un posible pasado sentimental con el artista mexicano y explicó el origen de esos comentarios.

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Shaira aclaró rumores sobre supuesto vínculo con Christian Nodal

La cantante colombiana se refirió a versiones que circularon sobre un posible pasado sentimental con el artista mexicano y explicó el origen de esos comentarios.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Shaira aclaró rumores de su vínculo con Nodal.jpg