Shaira aclaró rumores sobre supuesto vínculo con Christian Nodal

La cantante Shaira se refirió en una entrevista a una controversia relacionada con su vida personal, en la que fue vinculada sentimentalmente con Christian Nodal. Durante la conversación, la artista explicó que los comentarios que dieron origen a esos rumores fueron realizados cuando tenía aproximadamente 15 años y que, con el paso del tiempo, fueron sacados de contexto.

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Shaira habló sobre su supuesta relación con Christian Nodal

Según indicó, en ese momento se trató de opiniones expresadas desde una perspectiva juvenil, sin dimensionar el alcance que podrían tener posteriormente. Aclaró que su percepción sobre el cantante mexicano se limitaba al ámbito profesional, reconociendo su trabajo musical, y que no tenía elementos para referirse a su vida privada.



En ese contexto, también abordó declaraciones pasadas que generaron interés en redes sociales y medios de comunicación. Explicó: "Salieron unos comentarios que yo hice muy niña. Fueron unos comentarios de manera muy inocente, como que: 'Ah, jaja, es que él y yo nos dijimos que nos íbamos a casar'. Eso sí fue real"; y estos surgieron en un tono informal y que hacían parte de una conversación sin mayor trascendencia.

La artista detalló que, aunque en algún momento existieron intercambios de palabras que fueron tomados como una señal de cercanía, estos no correspondieron a una relación sentimental. Reiteró que no hubo ningún tipo de vínculo formal entre ambos y que la situación fue amplificada más allá de lo que realmente ocurrió.





Asimismo, explicó que en ese periodo no tenía claridad sobre el impacto que podían tener sus palabras en el entorno digital y mediático. Indicó que, con el paso de los años, comprendió cómo ese tipo de declaraciones pueden generar interpretaciones distintas a la intención original.

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En relación con su contacto con el artista, mencionó que la última vez que tuvo comunicación con él fue hace varios años, en una etapa en la que el cantante mantenía una relación con Belinda. Desde ese momento, no volvieron a tener interacción.

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La cantante también señaló que no ha tenido intención de involucrarse en la vida personal del artista ni de hacer parte de situaciones que trasciendan lo profesional. En ese sentido, reiteró que su enfoque ha estado en su carrera musical y en el desarrollo de sus proyectos.

Finalmente, indicó que la controversia se originó a partir de una interpretación que se fue ampliando con el tiempo, sin que existiera una base real que confirmara una relación. Con estas declaraciones, buscó aclarar la situación y cerrar el tema relacionado con los rumores sobre su supuesto pasado con el artista mexicano.

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