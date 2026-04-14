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Nelson Velásquez se pronunció tras investigación de la Fiscalía por show en cárcel - CaracolTV

El cantante emitió un comunicado luego de que la Fiscalía iniciara una investigación preliminar relacionada con un show realizado en un centro penitenciario.

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Nelson Velásquez se pronunció tras investigación por presentación en cárcel de Itagüí

El cantante emitió un comunicado luego de que la Fiscalía iniciara una investigación preliminar relacionada con un show realizado en un centro penitenciario.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Nelson Velásquez saca comunicado por investigación.jpg