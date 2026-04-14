Nelson Velásquez se pronunció tras investigación por presentación en cárcel de Itagüí

Nelson Velásquez emitió un comunicado oficial tras la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía, relacionada con su presentación en la cárcel de Itagüí. El caso se conoció luego de que las autoridades iniciaran indagaciones por presuntos hechos asociados a enriquecimiento ilícito y al ingreso irregular de licor y equipos no autorizados al pabellón donde se llevó a cabo el evento.

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Esto dijo en el comunicado el cantante Nelson Velásquez

El artista explicó que su participación en la actividad correspondió al cumplimiento de un compromiso artístico previamente adquirido y gestionado por su equipo de trabajo. Señaló que la información que recibió indicaba que se trataba de un evento de carácter cultural que contaba con las autorizaciones correspondientes y que se desarrollaría bajo condiciones habituales para este tipo de presentaciones.



En el documento, Velásquez indicó que su actuación se dio bajo el entendido de que la actividad estaba enmarcada dentro de los parámetros legales. Afirmó que actuó confiando en la legitimidad de las condiciones en las que se realizaría el evento y que no tuvo conocimiento previo de situaciones distintas a su labor como artista.





El cantante también precisó que su rol se limitó a la ejecución musical y que no tuvo intervención en la organización, logística ni en la autorización del evento. En ese sentido, reiteró que no tenía relación con hechos ajenos a su ejercicio profesional y que su trayectoria se había desarrollado dentro del marco de la ley.

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Asimismo, manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes en el marco de la investigación. Indicó que colaboraría con el proceso con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos que son materia de análisis por parte de los organismos judiciales.

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El pronunciamiento se dio en un contexto en el que las autoridades avanzaban en la verificación de las condiciones en las que se realizó la actividad dentro del centro penitenciario. Las investigaciones incluyeron la revisión del ingreso de elementos que estarían prohibidos en este tipo de espacios.

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De manera paralela, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) adelantó procesos disciplinarios contra once funcionarios, en el marco de las actuaciones relacionadas con el caso. Estas acciones hicieron parte de las medidas adoptadas para establecer posibles responsabilidades internas frente a lo ocurrido.

El caso continuó en etapa preliminar mientras las autoridades recopilaron información y evaluaron los hechos vinculados a la realización del evento y sus implicaciones.

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