Pareja de Epa Colombia desmintió rumores sobre supuesta prisión domiciliaria

Karol Samanta, pareja de Epa Colombia, desmintió rumores que circularon en redes sociales sobre una supuesta aprobación de prisión domiciliaria para la creadora de contenido. A través de un video publicado en sus plataformas digitales, Samant aclaró la información luego de que en días recientes se difundieran versiones que aseguraban que el beneficio judicial estaba próximo a ser concedido.

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Esto dijo Karol Samanta sobre la prisión domiciliaria de Epa Colombia

En su mensaje, explicó que la información no correspondía a la realidad y señaló que, en caso de existir novedades en el proceso, sería ella quien las comunicaría directamente. Indicó que decidió pronunciarse con el objetivo de que los seguidores recibieran datos verificables, teniendo en cuenta que han acompañado el caso desde su inicio.



La aclaración surgió en medio de la expectativa generada por publicaciones en redes que afirmaban que Daneidy Barrera podría acceder a ese beneficio judicial. Sin embargo, Samanta reiteró que hasta el momento no existía ninguna decisión en ese sentido y pidió evitar la difusión de información no confirmada.





Tras la publicación del video, varios usuarios reaccionaron en redes sociales. Algunos manifestaron que habían creído en la veracidad de los rumores y expresaron que la noticia les había generado expectativa. Otros señalaron que esperaban que la situación cambiara en el futuro y que la creadora pudiera acceder a beneficios judiciales más adelante.

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Desde el inicio de su proceso, la defensa de Barrera había solicitado la prisión domiciliaria bajo el argumento de que es madre cabeza de hogar. No obstante, las autoridades judiciales rechazaron la petición en diferentes ocasiones, al considerar que los delitos imputados debían cumplirse en un centro carcelario.

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Cabe recordar que, la creadora de contendio ingresó a prisión el 30 de enero de 2025, luego de que se le imputaran cargos por instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación del transporte público y daño en bien ajeno. Estos hechos estuvieron relacionados con su participación en manifestaciones realizadas en noviembre de 2019, durante las cuales se registró en video mientras intervenía una estación del sistema de transporte masivo.

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Este no fue el primer pronunciamiento de Karol frente a versiones difundidas sobre la situación carcelaria de su pareja. Semanas antes, también había respondido a publicaciones que aseguraban que Barrera contaba con privilegios dentro del centro penitenciario. En esa ocasión, señaló que dichas versiones no eran ciertas y que hacían parte de información difundida sin verificación.

Con este nuevo mensaje, Samanta reiteró que cualquier avance en el proceso judicial sería informado por canales directos, mientras continuaba el seguimiento al caso por parte de sus seguidores.

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