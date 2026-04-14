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Karol Samanta pareja de Epa Colombia, habló sobre la prisión domiciliaria - CaracolTV

La pareja de Daneidy Barrera aclaró en redes sociales que la creadora de contenido no había recibido beneficios judiciales y pidió a sus seguidores informarse por canales oficiales.

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Pareja de Epa Colombia desmintió rumores sobre supuesta prisión domiciliaria

La pareja de Daneidy Barrera aclaró en redes sociales que la creadora de contenido no había recibido beneficios judiciales y pidió a sus seguidores informarse por canales oficiales.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 14 de abr, 2026
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