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Qué podría pasarle a Epa Colombia tras polémica en la Escuela de Carabineros - CaracolTV

Epa Colombia podría recibir dura medida si comprueban supuesta irregularidades durante su paso por la Escuela de Carabineros en Bogotá, pues le destaparon excesos.

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Epa Colombia recibiría dura medida por excesos en la Escuela de Carabineros

La creadora de contenido digital fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por los delitos de perturbación al transporte público, daño en bien ajeno e instigación a delinquir con fines terroristas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Qué podría pasarle a Epa Colombia tras conocerse sus excesos en la Escuela de Carabineros.