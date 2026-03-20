Epa Colombia recibiría dura medida por excesos en la Escuela de Carabineros

Daniedy Barrera, conocida en las plataformas digitales como Epa Colombia, enfrenta una nueva investigación; esta vez luego de que encontraran supuestas irregularidades en la Escuela de Carabineros, centro de reclusión al que fue trasladada en agosto de 2025. La empresaria de keratinas fue reubicada luego de que su defensa solicitara ayuda para preservar su vida e integridad.

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Polémica por supuestos excesos de Epa Colombia en la Escuela de Carabineros

De acuerdo con la información expuesta por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en la habitación de la creadora de contenido digital fueron encontrados hasta cinco teléfonos celulares. Adicionalmente, hallaron un vehículo de alta gama situado en una zona no autorizada; se trataría de un Mini Cooper morado que, al parecer, iba a ser para su pareja sentimental, Karol Samantha.



El coronel del Inpec Daniel Gutiérrez habló con la prensa y confirmó que se activó un proceso investigativo que va dirigido al Ministerio de Justicia; por lo que se espera que próximamente se conozca una respuesta por parte de las autoridades.

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Qué le podría pasar a Epa Colombia tras supuestos excesos en la Escuela de Carabineros

Aunque la investigación aún está en curso, uno de los escenarios contemplado por las autoridades es llevarla a la cárcel el Buen Pastor de Bogotá, el mismo centro al que fue recluida inicialmente. Es necesario mencionar que el equipo legal de la influenciadora detalló los problemas que se registran allí debido a asuntos con la alimentación y los enfrentamientos verbales que tenía con otras mujeres privadas de la libertad; incluso, en alguna ocasión captaron a Barrera participando en una protesta pacífica dentro de las instalaciones.





Por el momento el caso se encuentra bajo el poder de las autoridades y no se ha confirmado ninguna medida. Lo que sí se sabe es que los uniformados reiteraron su compromiso con garantizar que todos los detenidos cumplan con las mismas condiciones establecidas en el sistema penitenciario.

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“No podemos tener aquí internos privilegiados de ningún sentido, con lujos, con privilegios y demás. Y por eso (...) Ya hicimos un informe dirigido al señor ministro de Justicia, donde también estamos trabajando con la Policía Nacional para poder determinar una decisión frente a esto”, detalló Gutiérrez.