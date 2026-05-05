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Valentina González sugiere nuevo romance tras ruptura con Ryan Castro - CaracolTV

A un año del fin de su relación con el cantante paisa, Valentina González compartió una publicación que fue interpretada como una nueva oportunidad en el amor.

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Valentina González, exprometida de Ryan Castro, se dio una nueva oportunidad en el amor

A un año del fin de su relación con el cantante paisa, Valentina González compartió una publicación que fue interpretada como una nueva oportunidad en el amor.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 5 de may, 2026
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