Ryan Castro pasó de cantar en buses a agotar estadios con su gira en Colombia

Ryan Castro vivió uno de los momentos más destacados de su carrera luego de anunciar que su presentación en el Estadio El Campín de Bogotá alcanzó sold out en apenas una hora. La respuesta del público se sumó a lo ocurrido días antes con su concierto del 25 de abril en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde también agotó entradas en pocas horas.

Con el anuncio de su sold out, el intérprete paisa no dudó en dar palabras de agradecimiento a sus fanáticos en Bogotá por este logro: "Todavía no creo esta noticia. Bogotá, yo me acuerdo de todo lo que caminé en sus calles y sus discotecas. Gracias y mil gracias. La fiesta que se nos viene, les prometo que vamos a prenderla, ustedes saben que yo no les fallo".



Mira también: Ryan Castro reunió múltiples invitados en su primer estadio: hijo de J Balvin causó furor



Historia de Ryan Castro en la música: logró sold out en su primer estadio en Bogotá

El resultado reflejó el crecimiento que tuvo el cantante desde sus primeros años en la música. Antes de llenar escenarios, Ryan Castro comenzó cantando en buses y calles de Medellín cuando tenía 17 años. En esa etapa buscó darse a conocer mientras construía un camino dentro del género urbano.

Sus primeros años transcurrieron en el barrio Pedregal, sector donde escuchó rap y se interesó por expresiones como el skate y el grafiti. Con el tiempo apareció el reguetón, género que terminó marcando su rumbo artístico y lo llevó a enfocarse en una carrera musical.



Publicidad

Durante ese proceso también enfrentó dificultades económicas y personales. Alrededor de sus 20 años tomó la decisión de viajar a Curazao junto a su madre para trabajar. Allí desempeñó distintos oficios, entre ellos labores como mesero en restaurantes. Parte del dinero que obtuvo lo destinó a ahorrar y otra parte la invirtió en su proyecto musical.

Publicidad

El artista contó con disciplina para mantener su objetivo pese a las complicaciones que vivió en el barrio donde creció, una zona marcada por hechos de violencia. Aun así, mantuvo la intención de cambiar su realidad y apoyar a su familia por medio de la música.

Su nombre comenzó a sonar con mayor fuerza en 2020 gracias al tema 'Lejanía'. Un año después logró reconocimiento internacional con Mujeriego, canción que amplió su alcance fuera de Colombia. En 2022 reforzó ese momento con Jordan y luego en 2024 con el álbum "El cantante del Ghetto", producción en la que incluyó historias relacionadas con su entorno y sus experiencias personales.}

Mira también: Ryan Castro le respondió a Lina Tejeiro tras llamarlo "crush" y hacerle insinuación

Con el paso de los años también amplió su catálogo discográfico hasta llegar a cinco álbumes. Entre sus lanzamientos más recientes figuraron 'Sendé' y 'Hopi Sendé', trabajos que hicieron parte del repertorio de sus conciertos en Bogotá y Medellín, junto con canciones de etapas anteriores.

Publicidad

La versatilidad se convirtió en otro rasgo de su carrera. Aunque inició dentro del reguetón, incorporó sonidos de salsa, merengue y dancehall en distintas producciones, especialmente en Sende.

Tras los llenos totales en Medellín y Bogotá, la expectativa se centró en el concierto programado para el 31 de octubre en El Campín, un evento anunciado con temática de Halloween y esperado por sus seguidores.

Publicidad

Mira también: Maluma y Ryan Castro, captados haciendo inusual actividad en los semáforos: furor en redes

