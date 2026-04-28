Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo A Otro Nivel
Boda de Giovanny Ayala
Exreina Carolina Flores
Programación
YouTube Caracol Televisión

Ryan Castro hizo sold out en concierto en Bogotá en menos de una hora - CaracolTV

Ryan Castro agotó en 60 minutos la boletería de El Campín y sumó otro sold out tras llenar el Atanasio Girardot, consolidando el ascenso que inició cantando en buses de Medellín.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Ryan Castro pasó de cantar en buses a agotar estadios con su gira en Colombia

Ryan Castro agotó en 60 minutos la boletería de El Campín y sumó otro sold out tras llenar el Atanasio Girardot, consolidando el ascenso que inició cantando en buses de Medellín.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 28 de abr, 2026
Comparta en:
Ryan castro hace Sold out en su concierto en Bogotá.jpg