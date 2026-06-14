El mensaje con el que Miguel Uribe les contó a sus hijos que se lanzaría a la presidencia

Miguel Uribe Turbay estaba convencido de que podía llegar a la Presidencia de Colombia. Más que una aspiración política, era un propósito que venía construyendo desde años atrás y que compartió primero con las personas más cercanas a su vida.

Candidatura presidencial de Miguel Uribe Turbay

El momento llegó en la intimidad de su hogar. Una noche, sentado al borde de la cama junto a su esposa, María Claudia Tarazona, le confesó la decisión que cambiaría el rumbo de sus días. Ella recordó: "Estamos en nuestro cuarto. Miguel se sienta en el borde de la cama. Ese día me dijo: 'Amor, yo creo que me voy a lanzar a la presidencia'". Aunque la noticia la sorprendió, también entendió que era un sueño que él llevaba dentro desde hacía tiempo. Le respondió: "Miguel, está muy pronto", sin embargo, él tenía clara su decisión: "Sí, pero es el momento".

Poco después llegó el turno de compartir la noticia con sus hijas. En un mensaje lleno de emoción les dijo: "Hola, niñas. Mañana anuncio la candidatura oficialmente y antes de hacerlo quiero agradecerles todo el amor con el que me han acompañado todos estos años".

Con el paso de los meses, María Claudia y sus hijas terminaron involucrándose por completo en ese proyecto de vida. Explicaron: "Muy rápido me enamoré de su sueño y verlo a él hacer lo que hacía todos los días con la pasión, la dedicación y el amor por Colombia que lo hacía, era inevitable no enamorarse de ese sueño con él".





Su círculo más cercano también se contagió de ese entusiasmo, quienes compartían largas conversaciones con Miguel aseguran que transmitía seguridad y optimismo. Uno de sus amigos recordó: "Uno conversaba con Miguel y él estaba tan convencido que uno salía convencido después de esas conversaciones".

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Impulsado por esa convicción, inició su recorrido por diferentes regiones del país buscando el respaldo de los colombianos. Su familia asegura que, aunque existían preocupaciones por la seguridad, él nunca permitió que el miedo frenara sus ideales.

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