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El mensaje con el que Miguel Uribe les contó a sus hijos que se lanzaría a la presidencia

Una de las hijas de María Claudia Tarazona lee el mensaje de Whatsapp con el que el fallecido senador le anunció a toda su familia que tenía un nuevo sueño: ser presidente de Colombia.

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El mensaje con el que Miguel Uribe les contó a sus hijos que se lanzaría a la presidencia

Una de las hijas de María Claudia Tarazona lee el mensaje de Whatsapp con el que el fallecido senador le anunció a toda su familia que tenía un nuevo sueño: ser presidente de Colombia.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 14 de jun, 2026
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