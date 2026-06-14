Expediente Final: Miguel Uribe Turbay luchó 65 días tras atentado mientras hacía política | Capítulo Expediente Final - CaracolTV En este capítulo de ‘Expediente Final’ la familia y los amigos de Miguel Uribe Turbay recuerdan su vida y hacen un minuto a minuto de los momentos antes del atentado y el día que se enteraron de su muerte.