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Expediente Final: Miguel Uribe Turbay luchó 65 días tras atentado mientras hacía política | Capítulo Expediente Final - CaracolTV

En este capítulo de ‘Expediente Final’ la familia y los amigos de Miguel Uribe Turbay recuerdan su vida y hacen un minuto a minuto de los momentos antes del atentado y el día que se enteraron de su muerte.

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Miguel Uribe Turbay luchó 65 días tras atentado mientras hacía política | Capítulo Expediente Final

Expediente Final: Miguel Uribe Turbay luchó 65 días tras atentado mientras hacía política | Capítulo Expediente Final

En este capítulo de ‘Expediente Final’ la familia y los amigos de Miguel Uribe Turbay recuerdan su vida y hacen un minuto a minuto de los momentos antes del atentado y el día que se enteraron de su muerte.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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