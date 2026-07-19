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Expediente Final: Capítulo: Payaso Pernito, de ‘Animalandia’, murió por enfermedad que no trató | Expediente Final - CaracolTV

En este capítulo de Expediente Final recordamos la vida del payaso Pernito, quien tuvo que ver como dos de sus hijos perdían el rumbo, uno por las sustancias y otro por descuidar enfermedad.

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Expediente Final: Capítulo: Payaso Pernito, de ‘Animalandia’, murió por enfermedad que no trató | Expediente Final

En este capítulo de Expediente Final recordamos la vida del payaso Pernito, quien tuvo que ver como dos de sus hijos perdían el rumbo, uno por las sustancias y otro por descuidar enfermedad.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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