Expediente Final: Capítulo: Payaso Pernito, de ‘Animalandia’, murió por enfermedad que no trató | Expediente Final - CaracolTV En este capítulo de Expediente Final recordamos la vida del payaso Pernito, quien tuvo que ver como dos de sus hijos perdían el rumbo, uno por las sustancias y otro por descuidar enfermedad.