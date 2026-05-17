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Expediente Final: 17 de mayo accidentes vallenatos - CaracolTV
En este capítulo de ‘Expediente Final’ recordamos algunas de las tragedias viales más impactantes que han golpeado al folclor vallenato.
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Expediente Final: Diomedes Díaz perdió a su tío y su hijo Martín Elías en accidentes de auto
En este capítulo de ‘Expediente Final’ recordamos algunas de las tragedias viales más impactantes que han golpeado al folclor vallenato.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
17 de Mayo, 2026
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