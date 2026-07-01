En vivo ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’: acá el humor y el fútbol son en tamaño familiar

Fabián Vargas recuerda su fractura de peroné
El exfutbolista de la Selección Colombia sorprende a los viajeros al aparecer y contar algunas de sus anécdotas.
El exfutbolista de la Selección Colombia sorprende a los viajeros al aparecer y contar algunas de sus anécdotas.
La pareja viaja hasta Nueva York, la capital cultural de Estados Unidos, y se le miden a practicar acrobacias en el aire. La primera en enfrentar su miedo es la presentadora, seguida del humorista, mostrando que cualquiera puede perder el autocontrol cuando está en riesgo.
La pareja viaja hasta Guadalajara, México, para conocer más sobre la lucha libre. El humorista acepta el reto de medir fuerzas junto a un experto y, tras subestimar a su adversario, termina rindiéndose.