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En vivo ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’: capítulo 2 de HOY 1 de julio - CaracolTV

Las cinco parejas están listas para subirse nuevamente al avión y visitar las tres sedes mundialistas de México, Estados Unidos y Canadá, divirtiendo así a los televidentes con sus anécdotas.

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En vivo ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’: acá el humor y el fútbol son en tamaño familiar

Las cinco parejas están listas para subirse nuevamente al avión y visitar las tres sedes mundialistas de México, Estados Unidos y Canadá, divirtiendo así a los televidentes con sus anécdotas.

Por: Marianella Chavarro CastroPeriodista 
Actualizado 1 de jul, 2026
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En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'.
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Foto: Caracol Televisión.
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