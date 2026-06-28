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Expediente Final: así vivió la familia de Gilberto Echeverry su secuestro a manos de las FARC - CaracolTV

Se abre el Expediente Final del exgobernador de Antioquia, asesor de paz, escritor y exdirector del SENA, Gilberto Echeverry, quien no solo sobrevivió a un ataque de Pablo Escobar, sino que también murió alejado de su familia luego de ser secuestrado por el Frente 34 de las FARC.

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Expediente Final: así vivió la familia de Gilberto Echeverry su secuestro a manos de las FARC

Se abre el Expediente Final del exgobernador de Antioquia, asesor de paz, escritor y exdirector del SENA, Gilberto Echeverry, quien no solo sobrevivió a un ataque de Pablo Escobar, sino que también murió alejado de su familia luego de ser secuestrado por el Frente 34 de las FARC.

Por: Marianella Chavarro Castro
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