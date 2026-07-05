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Expediente Final: logros y luchas de directivos de fútbol en Colombia - CaracolTV

Se reconstruye la historia de cuatro hombres que transformaron el fútbol colombiano: Alfonso Senior, Joaquín Lozada, León Londoño y Alex Gorayeb dedicaron su vida a fortalecer este deporte.

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Expediente Final: logros y luchas de directivos de fútbol en Colombia

Se reconstruye la historia de cuatro hombres que transformaron el fútbol colombiano: Alfonso Senior, Joaquín Lozada, León Londoño y Alex Gorayeb dedicaron su vida a fortalecer este deporte.

Por: Daniela Correa Grisales
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