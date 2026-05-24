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Expediente Final: capítulo futbolistas asesinados24 de mayo completo y gratis - CaracolTV

En este capítulo de ‘Expediente Final’ recordamos las historias de futbolistas colombianos que fueron asesinados en medio de la violencia, los ajustes de cuentas y los misterios que aún rodean varios de estos casos.

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Expediente Final: Futbolistas asesinados fuera de la cancha: desde Andrés Escobar hasta Wilson Becerra

En este capítulo de ‘Expediente Final’ recordamos las historias de futbolistas colombianos que fueron asesinados en medio de la violencia, los ajustes de cuentas y los misterios que aún rodean varios de estos casos.

Por: Marianella Chavarro Castro
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