Expediente Final: capítulo futbolistas asesinados24 de mayo completo y gratis - CaracolTV
En este capítulo de ‘Expediente Final’ recordamos las historias de futbolistas colombianos que fueron asesinados en medio de la violencia, los ajustes de cuentas y los misterios que aún rodean varios de estos casos.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
42:24 min
Futbolistas asesinados fuera de la cancha: desde Andrés Escobar hasta Wilson Becerra
Diomedes Díaz perdió a su tío y su hijo Martín Elías en accidentes de auto
42:29
Mandíbula, Pacho sin fortuna y más humoristas de Sábados Felices que murieron
Cronología muerte de Yeison Jiménez: últimas conversaciones y promesas sin cumplir - Capítulo
42:24
Futbolistas asesinados fuera de la cancha: desde Andrés Escobar hasta Wilson Becerra
Expediente Final: Futbolistas asesinados fuera de la cancha: desde Andrés Escobar hasta Wilson Becerra
En este capítulo de ‘Expediente Final’ recordamos las historias de futbolistas colombianos que fueron asesinados en medio de la violencia, los ajustes de cuentas y los misterios que aún rodean varios de estos casos.