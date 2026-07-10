Ella es la hermana de Erling Haaland: está casada con un exfutbolista y es enfermera

Se trata de Gabrielle Braut Haaland, su hermana mayor, quien se volvió tendencia durante el Mundial de 2026 después de aparecer en las tribunas apoyando al delantero.

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Las imágenes difundidas durante los partidos rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de aficionados comentaron el enorme parecido físico entre ambos, al punto de describirla como la "versión femenina" del atacante noruego.

Ella es la hermana de Haaland, Gabrielle Haaland



Gabrielle Braut Haaland tiene dos años más que el futbolista y, a diferencia de él, decidió construir su carrera lejos del deporte profesional. Según medios como ge Globo y UOL Esporte, Gabrielle trabaja como enfermera en Noruega y también prestó servicio en las Fuerzas Armadas de su país.

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Aunque mantiene una presencia activa en redes sociales, suele compartir contenido relacionado con viajes, su vida familiar y algunos momentos acompañando a su hermano durante competencias internacionales.

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Está casada con Jan Gunnar Eide, exfutbolista noruego, y ambos tienen un hijo. Su cuenta de Instagram muestra principalmente momentos familiares y fotografías de sus viajes, aunque en las últimas semanas ha publicado imágenes apoyando a la selección de Noruega durante la Copa del Mundo.

Además de Gabrielle, el delantero también tiene un hermano mayor, Astor Haaland, y dos medias hermanas menores por parte del segundo matrimonio de su padre.

El camino de Astor ha estado ligado al mundo académico y empresarial. De acuerdo con distintos medios, estudió Emprendimiento en la Universidad del Sudeste de Noruega y posteriormente obtuvo una maestría en Finanzas en la BI Norwegian Business School, una de las instituciones más reconocidas del país. Actualmente desarrolla su carrera en el sector financiero y empresarial.

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Aunque evita los reflectores, Astor suele acompañar a Erling en momentos importantes de su carrera y mantiene una estrecha relación con el delantero. También ha aparecido junto a su familia durante partidos de la selección de Noruega y en celebraciones privadas.

