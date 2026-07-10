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Quién es hermana de Erling Haaland, de Noruega: Gabrielle Haaland es enfermera

Todos los detalles de quién es la hermana de Erling Haaland, goleador de la Selección de Noruega. Se llama Gabrielle Haaland y es mayor que el delantero.

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Ella es la hermana de Erling Haaland: está casada con un exfutbolista y es enfermera

Mientras Erling Haaland acapara los reflectores por su desempeño con la selección de Noruega y su carrera en el fútbol europeo, otra integrante de su familia ha llamado la atención del público.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 10 de jul, 2026
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Erling Haaland con su mamá y sus hermanos mayores
Erling Haaland con su mamá y sus hermanos mayores
Foto: Instagram @gabriellehaaland