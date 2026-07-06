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Quién es la novia de Erling Haaland, Isabel Haugseng Johansen: fue futbolista

Descubre quién es Isabel Haugseng Johansen, la pareja de Erling Haaland. Conoce su historia de amor, cómo se conocieron, su pasado como futbolista y por qué mantienen una relación alejada de los reflectores.

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Quién es la novia de Erling Haaland, goleador de Noruega: ella fue futbolista

El delantero del Manchester City tiene una relación sentimental desde hace varios años con Isabel Haugseng Johansen, a quien conoce desde que ambos eran unos niños.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen
Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen
Foto: Instagram @isabellaa