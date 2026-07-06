Quién es la novia de Erling Haaland, goleador de Noruega: ella fue futbolista

Isabel Haugseng Johansen es una joven noruega originaria de Bryne, la misma ciudad donde creció Haaland. Ambos compartieron su pasión por el fútbol desde pequeños y coincidieron en el entorno del Bryne FK, club donde iniciaron su formación deportiva.

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Antes de convertirse en una figura conocida por su relación con el delantero del Manchester City, Isabel también jugó al fútbol en categorías juveniles femeninas. Esa experiencia le permitió conocer de cerca las exigencias de una carrera deportiva, algo que, según diversos reportes, ha fortalecido la relación de la pareja.



Aunque se conocían desde la infancia, su relación sentimental comenzó en 2021, cuando Haaland ya jugaba en el Borussia Dortmund. Diversos medios internacionales señalan que el vínculo evolucionó de una amistad de años a un noviazgo estable.

El propio Haaland ha contado que fue Isabel quien tomó la iniciativa para acercarse a él, un detalle poco habitual en las entrevistas del atacante, quien rara vez habla sobre su vida privada.





En diciembre de 2024, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo. Desde entonces, ambos han mantenido la misma política de privacidad que ha marcado su relación: no divulgar información personal ni exponer a su familia en redes sociales.

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Haaland ha comentado en distintas entrevistas que la paternidad ha cambiado su perspectiva y le ha permitido encontrar un mayor equilibrio entre su carrera profesional y su vida personal.

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¿Novia de Erling Haaland tiene raíces colombiana?

En los últimos meses han surgido publicaciones en redes sociales y algunos medios que afirman que Isabel Haugseng Johansen tendría ascendencia colombiana. Sin embargo, hasta la fecha no existe confirmación pública ni documentación verificable que respalde esa información.

Hermana de Haaland

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Sin embargo, detrás del delantero noruego existe una familia que ha sido clave en su desarrollo personal y profesional. Entre sus integrantes destacan sus dos hermanos mayores, Astor Haaland y Gabrielle Braut Haaland, quienes han optado por carreras alejadas de los reflectores del deporte de élite.

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La hermana de Erling, Gabrielle Braut Haaland, nació en 1998 y también eligió un camino distinto al fútbol profesional. Se desempeña en el área de la salud como enfermera y anteriormente prestó servicio en las Fuerzas Armadas de Noruega.

En los últimos años ha ganado notoriedad en redes sociales por compartir algunos momentos junto a su familia durante los partidos de la selección noruega. Está casada con el exfutbolista Jan Gunnar Eide y ha formado su propia familia, aunque mantiene su vida privada lejos del protagonismo mediático.

Astor Haaland, por su parte, nació en 1995 y es el mayor de los tres hermanos. Aunque creció en un entorno marcado por el deporte, decidió construir su futuro fuera de las canchas. Estudió Emprendimiento en la Universidad del Sudeste de Noruega y posteriormente obtuvo una maestría en Finanzas en la BI Norwegian Business School.

