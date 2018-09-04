Caracol TV Parejas famosas
Exparticipantes del Desafío que fueron pareja: una salió del clóset y otros tuvieron hijos
Los fanáticos de Caracol Televisión han sido testigos del nacimiento del amor de estas parejas de las diferentes ediciones del reality de los colombianos. Paola Solano y Madrid son algunas de las protagonistas.
Famosos a los que les han sido infieles y expusieron a sus exparejas en público
Estas celebridades han sido abiertas al hablar de sus experiencias amorosas y también sobre cómo han descubierto que les pusieron 'los cachos'. Lina Tejeiro y Adriana López conforman la lista.
La razón por la que en redes aseguran que Beéle e Isabella Ladera terminaron, ¿llegó el karma?
Esto se da, luego de la polémica que hubo por las fuertes confesiones de Cara, expareja del intérprete de ‘La Plena’, en donde reveló todo lo que ocurrió en su relación.
Carlos Calero envió emotivo mensaje a su esposa al cumplir nueve meses con cáncer
La esposa de Carlos Calero, Paulina Ceballos, confirmó el 16 de julio que fue diagnosticada con cáncer de mama. Tras hablar de este tema solo le llegaron mensajes de apoyo.
Jhonny Rivera hizo particular confesión sobre la relación con Jenny López: ¡pillados!
El cantante de música popular afirmó que no le interesan los comentarios acerca de su relación y de la diferencia de edad que hay con su pareja. Solo muestra lo enamorado que está de Jenny López.
Presentador de La Red dice si tiene pareja, tras apunte de Frank Solano: "Debes firmarle"
La situación ocurrió mientras los presentadores del programa de Entretenimiento de Caracol TV le respondían a su compañero Juan Carlos Giraldo a quién traerían cinco minutos de regreso al mundo.
Ella es la pareja de Linda Caicedo, ¿hace parte de la Selección Colombia femenina?
Linda Caicedo, la estrella de la Selección Colombia, no ha dudado en presumir su relación, pues ya han construido una vida juntas en Madrid.
Exnovia de Richard Ríos está en una relación con Blessd: Esta imagen lo comprueba
Luego de darse una oportunidad en el amor con Richard Ríos, jugador de la Selección Colombia, esta creadora de contenido está saliendo con Blessd.
Conoce quién es la esposa de Santiago Cruz: Su historia de amor nació por una actriz
Santiago Cruz, Mentor en la segunda temporada de La Descarga, lleva 11 años al lado de su pareja, a quien conoció gracias a una actriz que era una amiga en común.
Yuly Ferreira y Fabián Ríos hacen una confesión sobre su relación: "nos la pasamos peleando"
La pareja de actores Yuly Ferreira y Fabián Ríos se sinceró con sus seguidores con respecto a cómo manejan situaciones que pueden afectar su matrimonio.