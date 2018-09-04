En vivo
Noches de premier
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Parejas famosas

Parejas famosas

  • Lista de exparticipante del Desafío que se enamoraron en el reality de los colombianos.
    Lista de exparticipante del Desafío que se enamoraron en el reality de los colombianos.
    Foto: Caracol Televisión.
    Actualidad

    Exparticipantes del Desafío que fueron pareja: una salió del clóset y otros tuvieron hijos

    Los fanáticos de Caracol Televisión han sido testigos del nacimiento del amor de estas parejas de las diferentes ediciones del reality de los colombianos. Paola Solano y Madrid son algunas de las protagonistas.

  • Lina Tejeiro, Laura Barjum, Adriana López y otras famosas que confesaron que les fueron infieles.
    Lina Tejeiro, Laura Barjum, Adriana López y otras famosas que confesaron que les fueron infieles.
    Foto: Instagram @linatejeiro, @laurabarju y tomada de Internet.
    Actualidad

    Famosos a los que les han sido infieles y expusieron a sus exparejas en público

    Estas celebridades han sido abiertas al hablar de sus experiencias amorosas y también sobre cómo han descubierto que les pusieron 'los cachos'. Lina Tejeiro y Adriana López conforman la lista.

  • Beéle e Isabella Ladera posando en la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro.
    Beéle e Isabella Ladera habrían terminado su relación.
    Foto: Getty Images
    Actualidad

    La razón por la que en redes aseguran que Beéle e Isabella Ladera terminaron, ¿llegó el karma?

    Esto se da, luego de la polémica que hubo por las fuertes confesiones de Cara, expareja del intérprete de ‘La Plena’, en donde reveló todo lo que ocurrió en su relación.

  • Carlos Calero sonriendo junto a su esposa Paulina Ceballos
    Carlos Calero dedicó especial mensaje a su esposa, Paulina Ceballos
    Foto: Instagram @carloscalero29
    Actualidad

    Carlos Calero envió emotivo mensaje a su esposa al cumplir nueve meses con cáncer

    La esposa de Carlos Calero, Paulina Ceballos, confirmó el 16 de julio que fue diagnosticada con cáncer de mama. Tras hablar de este tema solo le llegaron mensajes de apoyo.

  • Jhonny Rivera reveló que cómo le gusta dormir a su novia Jenny López
    Jhonny Rivera reveló que cómo le gusta dormir a su novia Jenny López
    Foto: Instagram @jhonnyrivera
    Actualidad

    Jhonny Rivera hizo particular confesión sobre la relación con Jenny López: ¡pillados!

    El cantante de música popular afirmó que no le interesan los comentarios acerca de su relación y de la diferencia de edad que hay con su pareja. Solo muestra lo enamorado que está de Jenny López.

  • Carlos Giraldo, que contó si tiene novio, posa con sus compañeros de 'La Red' Mary Méndez, Juan Carlos Giraldo, Carlos Vargas y Frank Solano.
    Caracol TV
    La Red

    Presentador de La Red dice si tiene pareja, tras apunte de Frank Solano: "Debes firmarle"

    La situación ocurrió mientras los presentadores del programa de Entretenimiento de Caracol TV le respondían a su compañero Juan Carlos Giraldo a quién traerían cinco minutos de regreso al mundo.

  • Conoce quién es la pareja de Linda Caicedo.
    Conoce quién es la pareja de Linda Caicedo.
    Foto: Gatty Images
    Actualidad

    Ella es la pareja de Linda Caicedo, ¿hace parte de la Selección Colombia femenina?

    Linda Caicedo, la estrella de la Selección Colombia, no ha dudado en presumir su relación, pues ya han construido una vida juntas en Madrid.

  • Exnovia de Richard Ríos se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con Blessd.
    Exnovia de Richard Ríos se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con Blessd.
    Foto: Instagram @_lasupremaaa
    Actualidad

    Exnovia de Richard Ríos está en una relación con Blessd: Esta imagen lo comprueba

    Luego de darse una oportunidad en el amor con Richard Ríos, jugador de la Selección Colombia, esta creadora de contenido está saliendo con Blessd.

  • Santiago Cruz y su esposa María Paz Mateus llevan 11 años juntos.
    Santiago Cruz y su esposa María Paz Mateus llevan 11 años juntos.
    Foto: Día a Día - Caracol Televisión
    La Descarga

    Conoce quién es la esposa de Santiago Cruz: Su historia de amor nació por una actriz

    Santiago Cruz, Mentor en la segunda temporada de La Descarga, lleva 11 años al lado de su pareja, a quien conoció gracias a una actriz que era una amiga en común.

  • Yuly Ferreira y Fabián Ríos revelaron un secreto sobre su relación.
    Yuly Ferreira y Fabián Ríos revelaron un secreto sobre su relación.
    Foto: Instagram @fabianrioss
    Actualidad

    Yuly Ferreira y Fabián Ríos hacen una confesión sobre su relación: "nos la pasamos peleando"

    La pareja de actores Yuly Ferreira y Fabián Ríos se sinceró con sus seguidores con respecto a cómo manejan situaciones que pueden afectar su matrimonio.

CARGAR MÁS

Publicidad

Publicidad

Publicidad