Presentador de La Red dice si tiene pareja, tras apunte de Frank Solano: "Debes firmarle"

La presentadora Mary Méndez contestó que traería de vuelta a su papá , mientras sus colegas Frank Solano y Carlos Vargas dieron a entender que a nadie, y por la misma línea estuvo Carlos Giraldo.

Sin embargo, luego ‘Giri’, como le dicen de cariño a Giraldo, ajustó su respuesta y habló de un examor. “Yo también pensaría que a nadie, aunque me hizo caer en cuenta Juan [Carlos Giraldo] que, de pronto, a ese ex que nunca superé; pero básicamente porque fuimos pareja en una época en donde como que no se era pareja”, expresó.

El tema no paró ahí, pues el presentador agregó, de forma jocosa, otra razón: “También lo traería para que me firme un papel y reciba yo… Fueron años y años juntos y me quedé sin nada, con los brazos cruzados”. Sus compañeros reaccionaron con risas y comentarios, pero el que más destacó fue el de Frank Solano, que afirmó: “Al contrario, tú lo que tienes que hacer es firmarle a tu actual pareja”.

Ante ese apunte fue que vino la aclaración de Carlos Giraldo de si es verdad que tiene un amor o si está soltero, como se puede escuchar desde el minuto 3:52 del siguiente video de La Red publicado en el canal de YouTube de Caracol TV .

Carlos Giraldo, de La Red, está soltero

Y es que cuando Solano le indicó: “Tienes que firmarle a tu actual pareja”, ‘Giri’ respondió: “No, no tengo”. “Y no voy a firmar nada”, puntualizó en el video de esta nota.

Esta no es la primera vez que los presentadores del programa de Entretenimiento de Caracol se refieren a su vida sentimental, hace unos meses Mary Méndez habló de su novio y contó cómo se conocieron, cuánto llevan y por qué lo publicó .

Cuántos hijos tiene Carlos Giraldo, presentador de La Red

El conductor del programa tiene una hija, Olga Lucía Giraldo, quien en una entrevista con La Red demostró lo orgullosa que está de su padre.

Entre otras cosas, la hija de ‘Giri’ aseguró que lo admira y que una de las cosas que más le agradece es que le ha enseñado a “tener los pies en la tierra”.

Asimismo, relató algunas anécdotas que tienen juntos y que se pueden escuchar en la grabación de este post dela cuenta de X de La Red Caracol :