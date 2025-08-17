Actualizado: agosto 17, 2025 06:42 p. m.
Caracol TV Expediente final Capítulos Capítulo Expediente Final: Jorge Bolaño, el astro del fútbol que murió con tan solo 47 años
Jorge Bolaño se dio a conocer por su talento en el Junior de Barranquilla. En 1993 debutó en el fútbol profesional y fue parte de la Selección Colombia, luego fue fichado por el Parma de Italia. Jugó en el fútbol italiano durante más de 10 años en 4 equipos, pero regresó al país para culminar su carrera en el Cúcuta Deportivo.
