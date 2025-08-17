Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
The Suso's Show
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Expediente final  / Capítulos  / Capítulo Expediente Final: Jorge Bolaño, el astro del fútbol que murió con tan solo 47 años

Capítulo Expediente Final: Jorge Bolaño, el astro del fútbol que murió con tan solo 47 años

Se abre el Expediente Final de un astro del futbol, Jorge Bolaño. Amigos, familiares y colegas recuerdan con dolor su repentina muerte durante una fiesta de cumpleaños y destacan su carrera deportiva.