Capítulo Expediente Final: Jorge Bolaño, el astro del fútbol que murió con tan solo 47 años

Jorge Bolaño se dio a conocer por su talento en el Junior de Barranquilla. En 1993 debutó en el fútbol profesional y fue parte de la Selección Colombia, luego fue fichado por el Parma de Italia. Jugó en el fútbol italiano durante más de 10 años en 4 equipos, pero regresó al país para culminar su carrera en el Cúcuta Deportivo.

