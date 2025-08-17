El tesoro que Miguel Uribe Turbay guardaba y que Diana Turbay sostenía al morir

Miguel Uribe Turbay agregó que, debido a la muerte de su madre, creció con “un odio infinito, bravo con mi mamá, separado de Dios y odiando al que le quitó la vida”. Además, tomó a su abuela como ejemplo para entender que el perdón le permitía soltar el dolor.

