Hallaron cuerpo de la hija del actor Tommy Lee Jones en Año Nuevo: tenía 34 años

El legendario actor Tommy Lee Jones inicia el 2026 con una lamentable noticia, el fallecimiento de su hija Victoria Kafka Jones, de 34 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una habitación del hotel Fairmont en San Francisco en horas de la madrugada del 1 de enero.

Qué le pasó a la hija de Tommy Lee Jones

De acuerdo con información de TMZ, medio estadounidense de entretenimiento, un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco reveló que servicios de emergencia recibieron una llamada sobre las 2:52 a.m., de parte del personal del hotel.



El caso fue remitido al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Forense para continuar con la investigación, y para las 3:14 a.m., los oficiales acudieron al lugar tras recibir un reporte sobre una persona muerta.

Al llegar al hotel Fairmont “fue encontrada inconsciente y le practicaron RCP, pero el equipo de emergencias/ambulancia que acudió al lugar la declaró fallecida”, declaró una fuente del Daily Mail y People.



Por el momento no ha salido a la luz la causa del deceso, así que se esperan los detalles del médico forense. De igual forma, el mundo del entretenimiento y los fanáticos de Lee Jones están a la expectativa de algún pronunciamiento ante esta lamentable noticia.

Quién era Victoria Jones

Victoria Kafka Jones era hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones y conocido por su extensa trayectoria y destacados papeles en la saga de ‘Hombres de Negro’, la cinta ‘El Fugitivo’, ‘Capitán América: el primer vengador’, ‘Batman Forever’ en 1995.

Fue fruto de la relación de Tommy Lee Jones y su primera esposa, Kimberlea Cloughley, con quien estuvo desde 1981 hasta1996.

Victoria siguió los pasos de su padre en la industria del cine y la televisión, y de hecho en 2002 hizo su debut cinematográfico con un pequeño papel en ‘Hombres de Negro II’, más tarde participó en la serie ‘One Tree Hill’ y para 2005 también estuvo en una cinta protagonizada y dirigida por su papá, ‘Los tres entierros de Melquiades Estrada’.

Años después se retiró del mundo de la actuación, pero siguió acompañando a su papá a distintos eventos y premiaciones.

