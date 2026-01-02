Publicidad

Murió hija de Tommy Lee Jones: quién era, qué le pasó y dónde encontraron su cuerpo

Hallaron el cuerpo de Victoria Kafka Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, en un hotel de San Francisco. Esto es lo que se sabe sobre su muerte.

Hallaron cuerpo de la hija del actor Tommy Lee Jones en Año Nuevo: tenía 34 años

El actor, reconocido por películas como ‘Hombres de Negro’ y ‘Batman Forever’ no se ha pronunciado sobre la muerte de su hija Victoria, de 34 años. Esto es lo que se sabe de lo que sucedió.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 2 de ene, 2026
