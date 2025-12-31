Hallan cuerpo del exmánager de Diomedes Díaz en Santa Marta: esto fue lo que le pasó

Este 30 de diciembre se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Manuel José Páez Álvarez, reconocido en la industria musical por su trabajo como representante de Diomedes Díaz en la década del 2000. Su cuerpo sin vida fue hallado en horas de la tarde cerca del cerro del balneario Inca Inca, en el sector turístico de El Rodadero, al sur de la ciudad de Santa Marta.

Murió exmanager de Diomedes Díaz

De acuerdo con la información difundida por medios regionales, el hombre realizaba senderismo el lunes 29 de diciembre y, debido a una fuerte caída, sufrió heridas que le causaron la muerte. Un grupo de lancheros lo encontró sin signos vitales y de inmediato dio aviso a las autoridades.



Hasta el lugar se desplazaron miembros de la Armada Nacional en Santa Marta, en compañía de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes realizaron los actos de levantamiento y posteriormente trasladaron el cuerpo a la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los peritos informaron que la víctima, al momento de ser encontrada entre las rocas del sendero, vestía ropa deportiva: un buzo negro, pantaloneta y tenis.

Aunque las autoridades manejan la hipótesis de que se habría resbalado y caído, se esperan avances de la investigación que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido.



Quién era Manuel José Páez Álvarez

Manuel José Páez Álvarez fue mánager del ‘Cacique de La Junta’ durante la década del 2000 e incluso lo acompañó en su carrera hasta el año 2013. Vivía en el barrio Villas de Santa Cruz y tenía tres hijos.





La cuenta oficial en Instagram de Diomedes Díaz lamentó la noticia y destacó el trabajo de Páez junto al cantante:

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Su partida deja un vacío en quienes lo conocieron y en el entorno musical, donde siempre será recordado por su cercanía y trabajo junto al Cacique de La Junta”.

El equipo que maneja la cuenta del intérprete de 'Sin Medir Distancias' cerró el mensaje con una fotografía de Manuel José Páez junto al artista y las palabras: “Elevamos una oración por su eterno descanso y pedimos a Dios fortaleza y consuelo para sus hijos y toda su familia. 🖤🙏 Paz en su tumba”.

