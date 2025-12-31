Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Jugadora de Selección Colombia se casó
Silvestre Dangond reapareció
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Murió Manuel José Páez Álvarez, exmánager de Diomedes Díaz. Su cuerpo fue hallado en Santa Marta. Esto es lo que se sabe del caso.

Medios regionales reportaron el fallecimiento de Manuel José Páez Álvarez, quien acompañó al ‘Cacique de La Junta’ durante los años 2000. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Hallan cuerpo del exmánager de Diomedes Díaz en Santa Marta: esto fue lo que le pasó

Medios regionales reportaron el fallecimiento de Manuel José Páez Álvarez, quien acompañó al ‘Cacique de La Junta’ durante los años 2000. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 31 de dic, 2025
Comparta en:
Hallan cuerpo del exmánager de Diomedes Díaz.