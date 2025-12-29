Murió la segunda hija de famosa influenciadora: la primera falleció hace un año

En las últimas horas, el nombre de Melissa Mae Carlton se volvió tendencia por una lamentable situación. El pasado 25 de diciembre, la influenciadora confirmó la muerte de su segunda hija, Molly Carlton, apenas un año y ocho meses después de haber afrontado el doloroso fallecimiento de su primera pequeña, Abigail Carlton, quien murió a los 9 años.

Quién es Melissa Mae Carlton

La noticia fue confirmada por la misma creadora de contenido, reconocida por compartir temas de maternidad, familia y cristianismo, a través de una publicación en sus redes sociales. Allí explicó lo sucedido y aseguró haber encontrado consuelo en la idea de que sus dos hijas ahora están juntas en el cielo.



“En la mañana de Navidad, nuestra dulce Molly y su hermana mayor Abi se reencontraron”, escribió en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 131 mil personas. El mensaje estuvo acompañado de un carrusel de fotografías que retratan momentos familiares, recuerdos del hospital y escenas de la vida cotidiana junto a sus hijas.

En la publicación, Melissa Mae Carlton agregó que tanto ella como su esposo, Tom Carlton, se sienten “devastados, confundidos y en shock” por la pérdida.

De que murió la hija de Melissa Mae Carlton

Abigail, la primera hija de la creadora de contenido, falleció el 18 de abril de 2024. En ese momento, se informó que la causa de su muerte fue una sepsis, es decir, una respuesta inflamatoria extrema del cuerpo ante una infección. Por ahora, no existe un diagnóstico médico definitivo sobre la causa del fallecimiento de Molly. Sin embargo, especialistas han planteado la hipótesis de una posible afección cardíaca genética, la cual también podría haber afectado a Abigail.



Tras la muerte de la pequeña Molly, la influenciadora permitió que personas de su círculo cercano crearan una campaña para recibir donaciones, algo que no había aceptado en abril de 2024, cuando falleció su hija Abigail. En ese entonces explicó que no sentían la necesidad de recibir ayuda económica.

“También quiero darles las gracias, ya que sé que hay un par de eventos para recaudar fondos que se están organizando para nosotros. La última vez nos preguntaron si queríamos organizar uno, pero dijimos que no porque no necesitábamos ayuda”, expresó.

De su relación con Tom Carlton nacieron cuatro hijos: Lily; Abigail, quien murió a los 9 años en abril de 2024 a causa de una sepsis; Harry, su único hijo varón; y Molly, quien falleció de manera súbita el 25 de diciembre de 2025.

