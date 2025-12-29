Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Usurpadora
Silvestre Dangond suspendió concierto
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Quién es Melissa Mae Carlton y qué les pasó a sus dos hijas, fallecidas con un año de diferencia

En redes ha conmovido la historia de Melissa Mae Carlton, una influenciadora que ha afrontado la muerte de dos de sus hijas. No hay claridad de la causa de deceso, pero sería una posible afección cardíaca genética.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Murió la segunda hija de famosa influenciadora: la primera falleció hace un año

En redes ha conmovido la historia de Melissa Mae Carlton, una influenciadora que ha afrontado la muerte de dos de sus hijas. No hay claridad de la causa de deceso, pero sería una posible afección cardíaca genética.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 29 de dic, 2025
Comparta en:
Murió la segunda hija de la influenciadora Melissa Mae Carlton.