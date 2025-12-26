Muere actriz de 'El Rey León' en Broadway, a sus 26 años; señalan a su pareja

Hay luto y conmoción en el mundo del espectáculo por la noticia del fallecimiento de Imani Dia Smith, una actriz de tan solo 26 años, reconocida por haber interpretado a ‘Nala’ en el musical 'El Rey León' de Broadway durante su infancia.

Mira también: Chayanne, de luto en plena Navidad: envío emotivo mensaje por lamentable muerte



El pasado 23 de diciembre, la Oficina del Fiscal del condado de Middlesex, en Nueva Jersey, publicó un comunicado en el que detalló lo sucedido. Según el informe, el 21 de diciembre de 2025, a las 9:18 a. m., las autoridades recibieron una llamada al 911 reportando un caso de “apuñalamiento”. Al llegar a una residencia ubicada en Grove Avenue, encontraron a Imani Smith, residente de Edison, con heridas de arma blanca.

Qué le pasó a Imani Dia Smith

De acuerdo con el documento oficial, Smith, quien deja un hijo de 3 años, fue trasladada al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, donde a pesar de los esfuerzos médicos se confirmó su fallecimiento.





Lo más alarmante del caso es que el principal sospechoso es su pareja, Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, quien fue arrestado y acusado formalmente dos días después del incidente. Así lo informaron la fiscal del condado de Middlesex, Yolanda Ciccone, y el jefe del Departamento de Policía de Edison, Thomas Bryan.

Publicidad

Jackson-Small fue acusado de asesinato en primer grado y deberá responder además por cargos de poner en peligro el bienestar de un menor en segundo grado, posesión de un arma con fines ilícitos en tercer grado y posesión ilegal de un arma en cuarto grado.

Por el momento, el señalado permanece recluido en el Centro Correccional para Adultos del condado de Middlesex, a la espera de los resultados de su audiencia de prisión preventiva.

Publicidad

Imani Dia Smith, the former Broadway Young Nala, was tragically stabbed to death at 25 by her boyfriend Jordan D. Jackson-Small, who faces murder charges.



Read more: https://t.co/msnHpkoDyn pic.twitter.com/Eon2OoeVDA — Free Folk Nation (@FreeFolkNat) December 25, 2025

Tras la tragedia, la tía de la joven actriz, Kira Helper, creó una página en GoFundMe para recaudar fondos destinados a cubrir distintos gastos derivados del caso.

“Deja atrás a un hijo de 3 años, a sus padres, a sus dos hermanos menores y a una familia extendida, amigos y una comunidad que la amaba muchísimo”, escribió la mujer en la descripción de la campaña.

El dinero recaudado será destinado a cubrir gastos funerarios, terapias de trauma para su familia, costos legales y administrativos relacionados con el proceso penal, así como el cuidado de su hijo y su mascota.



Quién era Imani Dia Smith

Según el portal Playbill, entre el 27 de septiembre de 2011 y el 23 de septiembre de 2012, Imani Dia Smith interpretó a la joven Nala en el exitoso musical de Disney 'El Rey León' en Broadway.

Publicidad

Su madre, Monique Rance-Helper, es estilista y ha trabajado tanto en teatro como en cine, participando en proyectos como 'Eclipsed', 'Once On This Island', la película 'In the Heights' y la serie 'POSE' de FX, entre otros.

Mira también: Murió actor de 'Friends' a los 60 años tras perder la batalla contra el cáncer