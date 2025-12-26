Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Chayanne, de luto
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Murió actriz de '‘El Rey León’ en Broadway': quién es y qué le pasó

La joven actriz fue encontrada en su residencia con múltiples heridas de arma blanca y deja a un hijo de tan solo 3 años. Su novio fue arrestado y permanece bajo medida de prisión preventiva.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Muere actriz de 'El Rey León' en Broadway, a sus 26 años; señalan a su pareja

La joven actriz fue encontrada en su residencia con múltiples heridas de arma blanca y deja a un hijo de tan solo 3 años. Su novio fue arrestado y permanece bajo medida de prisión preventiva.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 26 de dic, 2025
Comparta en:
Muere actriz de '‘El Rey León’ en Broadway'.