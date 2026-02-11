Publicidad

Hermana de Yeison Jiménez regresó al lugar donde él murió y mostró imagen

Hermana de Yeison Jiménez regresó al lugar donde él murió, un mes después del accidente en el que el artista perdió la vida. Ella mostró imágenes del sitio.

Hermana de Yeison Jiménez regresó al lugar donde él murió, un mes después del accidente

Lina Jiménez, que además formaba parte del equipo de trabajo del artista, asistió al campo en el que se accidentó la avioneta en la que viajaba el caldense, el 10 de enero de 2026.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 11 de feb, 2026
Hermana de Yeison Jiménez