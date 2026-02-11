Hermana de Yeison Jiménez regresó al lugar donde él murió, un mes después del accidente

Lo hizo el martes 10 de febrero de 2026, día en el que se cumplió un mes del trágico fallecimiento de Yeison Jiménez, y así lo mostró a través de sus historias de Instagram. La hermana del intérprete de ‘Aventurero’ regresó al lugar del accidente, en Boyacá, para homenajear la memoria del artista y de las otras personas que murieron con él.

Lea también: Amigo de Yeison Jiménez compartió último audio que él le envió, un día antes del accidente



En el video se puede observar que ella, y al parecer otros familiares, llevaron unas coronas fúnebres con lo nombres de los que perdieron la vida, y un padre ofreció una oración por el descanso de ellos. “Nunca los vamos a olvidar. Cada mes será lo mismo, mientras Dios me dé vida”, escribió Lina en su publicación.

La hermana del cantante también hizo un ‘post’ en el que compartió lo difícil que han sido los primeros 30 días sin Yeison, y le agradeció por todo lo que compartieron juntos. “Desde que te fuiste, hay un silencio que no logro explicar. Me haces falta en las cosas más simples, en una conversación, en una risa, en esos momentos donde siempre estabas para mí sin tener que llamarte”, empezó diciendo.





“Aún me cuesta creer que ya no puedo abrazarte, pero te siento en mis recuerdos, en todo lo que vivimos y en el amor tan grande que nos unió durante 34 años Fuiste más que mi hermano, fuiste mi cómplice, mi apoyo y una parte de mi vida que jamás se va a borrar. Gracias por haber estado, por cuidarme y por dejarme tantos momentos hermosos para guardar en el corazón. Te extraño todos los días, y te seguiré amando toda la vida. Tu hermana, que no te olvida. Nunca pensé q esta sería nuestra última foto aquella madrugada del 10 de enero 🕊️”, agregó.

Publicidad

¿Quién era la pareja de Yeison Jiménez?

Sonia Restrepo fue la compañera de vida de Jiménez durante más de diez años, desde que se conocieron en Manizales cuando ambos eran muy jóvenes. Su relación se forjó al margen de los reflectores, pues con Restrepo eligiendo mantener un perfil bajo mientras apoyaba la carrera ascendente del artista.

Publicidad

Restrepo no solo fue su pareja sentimental, sino también madre y sostén de su hogar. Juntos formaron una familia con tres hijos: María Camila, hija biológica de ella y criada también por Jiménez; Thaliana, su hija en común, y Santiago, el menor, nacido en junio de 2024. A lo largo de los años, el cantautor habló en entrevistas sobre la importancia de Sonia en su vida, prometiéndole no solo amor, sino también su apoyo para que alcanzara sus metas personales. La pareja incluso planeaba casarse formalmente, un proyecto que quedó trunco por la tragedia que enlutó al país.