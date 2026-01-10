Los nombres confirmados de las personas que murieron en el accidente con Yeison Jiménez

El diez de enero de 2026, la Aeronáutica Civil confirmó la muerte de Yeison Jiménez, quien se encontraba a bordo de una avioneta junto a otros cinco ocupantes. El hecho ocurrió en la vereda Romita, ubicada entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

Nombre de los que murieron en el accidente con Yeison Jiménez

La entidad confirmó quiénes eran las otras víctimas de este accidente. El capitán Hernando Torres, y los pasajeros como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. Estos son los perfiles de estas personas que perdieron la vida junto al intérprete de 'Aventurero'.



Óscar Marín

Juan Manuel Rodríguez

Jefferson Osorio

Weisman Mora

Cómo murió Yeison Jiménez y su equipo en accidente de avioneta

La Aeronáutica Civil confirmó que el siniestro involucró una avioneta de matrícula N325FA, que se precipitó en la vereda Romita, un sector ubicado entre los municipios de Paipa y Duitama, poco después de iniciar maniobras de vuelo.

De acuerdo con la información oficial, en la aeronave viajaban seis personas, incluido el artista. Equipos de emergencia y la Policía Nacional llegaron rápidamente al lugar del impacto, donde confirmaron que no hubo sobrevivientes. El hecho causó profunda conmoción entre seguidores, colegas del género popular y la industria musical, ya que Yeison Jiménez se encontraba en un momento activo de su carrera.

Tras recibir la señal del localizador de emergencia (ELT), el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) activó los protocolos correspondientes. En la zona continúan trabajando de manera articulada los organismos de socorro, mientras que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes adelanta la recolección de evidencias para establecer las causas exactas del accidente que cobró la vida del reconocido cantante y de los demás ocupantes de la aeronave.

