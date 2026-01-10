Pipe Bueno, Jessi Uribe, Jhonny Rivera y más cantantes despidieron a Yeison Jiménez

La noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez conmocionó al país y al mundo de la música popular. Tras el accidente de la avioneta en la que viajaba en la vereda Romita, entre Paipa y Duitama, artistas como Pipe Bueno, Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Andy Rivera, Silvestre Dangond, Luis Alfonso, Alzate, Martín Elías Junior, Luis Alberto Posada, Paola Jara, entre otros, expresaron su dolor y enviaron mensajes de apoyo a la familia del cantante.

Mira también: Quién es la esposa de Yeison Jiménez: tuvieron tres hijos y llevaban más de 10 años juntos



Mensajes de famosos por la muerte de Yeison Jiménez

Publicidad

Publicidad

Muerte de Yeison Jiménez por accidente aéreo

El siniestro, que involucró una aeronave de matrícula N325FA, dejó un saldo de seis personas fallecidas: el piloto capitán Fernando Torres Rojas, y los pasajeros Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Waisman Mora. Según los organismos de rescate, la avioneta se desplomó poco después de despegar del aeródromo Juan José Rondón, sin que se registraran sobrevivientes.

Publicidad

Los equipos de emergencia, coordinados por el Centro de Búsqueda y Rescate (SAR) de la Aerocivil, junto con la Policía Nacional y el equipo de Salvamento y Extinción de Incendios de Paipa, se trasladaron de inmediato al lugar del accidente. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ya inició la recolección de evidencia para esclarecer las causas de esta tragedia que ha dejado un profundo vacío en la música popular colombiana.

Publicidad

Mira también: Cuál fue la última presentación de Yeison Jiménez antes de morir en accidente aéreo

Yeison Jiménez, nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, con 34 años, era reconocido por su estilo único y por éxitos como “Aventurero”, “Vete” y “Mi venganza”, canciones que consolidaron su lugar entre los artistas más queridos del género y le valieron millones de seguidores en todo el país.