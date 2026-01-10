Publicidad

Pipe Bueno, Jessi Uribe, Jhonny Rivera y más cantantes despidieron a Yeison Jiménez

Tras la muerte de Yeison Jiménez, por un accidente en avioneta, sus colegas no dudaron en reportarse ante esta gran pérdida. Todos le enviaron mucha fuerza a su familia.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 10 de ene, 2026
Pipe Bueno, Jessi Uribe, Jhonny Rivera y más cantantes despidieron a Yeison Jiménez