Así lucía Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, antes de la fama: posó varias veces con el artista

Los cantantes de música popular que contrajeron matrimonio en Arabia, Risaralda, continúan de celebración por su unión religiosa y también porque están terminando de ultimar detalles para empezar a vivir juntos oficialmente. Aunque el papá de Andy Rivera se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el evento, recientemente se volvió noticia debido a unas fotos que empezaron a circular en las plataformas digitales sobre su pasado.

Cómo se veía Jenny López antes de alcanzar la fama en Colombia

En las imágenes difundidas en redes sociales se puede apreciar a la joven cuando aparentemente era menor de edad. De acuerdo con las instantáneas, conoció a su actual pareja sentimental cuando tenía 16 años; sin embargo, estaba lejos de imaginarse que llegaría al altar para dar el "sí, acepto" y apostarle a compartir su vida con el destacado artista.



Además, aparece acompañada de otros exponentes del género como Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 en Boyacá en medio de un accidente de avioneta junto a su equipo de trabajo; y también Andy Rivera, que se convertiría en parte de su familia.





Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ante esta publicación no se han hecho esperar: "Yo llegué a pensar que ella tenía una belleza natural", "Entonces no somos feas, simplemente no tenemos plata", "Yo creí que ella era linda desde niña", "No entiendo por qué dicen que no es linda", "Él mismo dijo en una entrevista que los padres de ella se la llevaban desde los 14 años a los conciertos para que él la dejara cantar", "Qué cambio", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

Es necesario mencionar que López tiene 22 años y el intérprete de temas como 'Mi decisión', 'Tomando cerveza', 'Te extraño' y 'El pegao' tiene 52 años; por lo que su diferencia de edad es de 30 años, tema que ha generado todo tipo de reacciones en Internet.

Lo cierto es que la pareja ya dio un nuevo paso en su relación y se prepara para viajar a Europa el 4 de marzo. Inicialmente cumplirán con algunos compromisos laborales y luego darán inicio a su luna de miel.