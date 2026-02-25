Quiénes quedaron de líderes en 'A Otro Nivel': Colombia impulsó su carrera en la industria musical

En A Otro Nivel 2026, el jurado conformado por Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco define a los primeros líderes de la jornada. Angelove se convierte en el primer líder de la noche tras su presentación en el escenario del programa.

El artista llegó a Colombia hace ocho años y se estableció en Medellín, ciudad en la que inició su proceso dentro de la industria musical. Desde entonces desarrolló su propuesta artística y trabajó en la consolidación de su carrera. En esta oportunidad interpretó la canción “Te va a doler”, con la que buscó mostrar su identidad musical ante los jurados.

Luego de su audición, los integrantes del jurado señalaron que el participante logró mantener un balance entre la versión original del tema y su propia interpretación. Indicaron que supo diferenciar los elementos de la canción y aportar su sello personal sin alejarse de la estructura principal de la obra. Con esa presentación obtuvo el reconocimiento necesario para ubicarse como líder de la noche.





Tras conocer el resultado, Angelove recibió un regalo enviado por su familia y por su club de fans. El detalle fue entregado en el escenario como muestra de apoyo a su proceso dentro de la competencia. El cantante compartió ese momento con los presentes antes de retirarse del escenario y continuar con la siguiente etapa del programa.

La segunda líder de la noche es Jessica Santanilla. La artista cuenta con experiencia en escenarios junto a figuras como Jessi Uribe, Pasabordo y Los Chiches del Vallenato. Además de su trayectoria como intérprete, adelanta estudios en producción musical y creó con su padre un estudio propio, espacio desde el cual trabaja en sus proyectos.

En su audición obtiene las tres flechas verdes por parte del jurado, lo que le permite avanzar y asumir el liderazgo en la jornada. Después de su presentación, los jurados indagan por su edad debido a su apariencia. Al conocer que tiene 24 años, comentan el proceso que ha desarrollado dentro de la industria musical y la experiencia que ha acumulado en distintos escenarios.

Con estos resultados, Angelove y Jessica Santanilla se posicionan como los líderes de la noche en A Otro Nivel 2026. Ambos continúan en competencia bajo la evaluación de Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco, quienes siguen definiendo el rumbo de los participantes en cada emisión del programa.

