Qué jurado de ‘A Otro Nivel’ es el más joven: diferencia de edad entre Pipe, Gian y Kike

En el tercer capítulo de 'A Otro Nivel' se presenta un momento particular entre los integrantes del jurado. La situación ocurre durante la audición de Luna Valeria, quien llega acompañada de su hermana menor, que espera pacientemente a salir de la sala de cristal.

Al conocer a la pequeña, los jurados se acercan para saludarla. La niña manifiesta que reconoce a Gian Marco gracias a la influencia de su familia y le solicita que interprete una canción. El cantante accede y realiza una breve interpretación frente a los presentes. Tras finalizar, se produce un intercambio entre los jurados relacionado con la edad de cada uno.

En medio de la conversación, Gian Marco hace comentarios dirigidos a sus compañeros. Pipe Peláez interviene y menciona de manera jocosa que desde pequeño era seguidor del peruano, lo que provoca reacciones en el set. Luego, el intérprete responde con un comentario que alude a la situación ocurrida con la niña, señalando que ella pidió que él le cantara y no otro de los jurados. En ese contexto, también hace referencia a su edad y menciona de manera irónica que tiene 30 años.

Cuántos años tienen los jurados de 'A Otro Nivel' y quién es el mayor

Actualmente, Gian Marco tiene 55 años (nació el 17 de agosto de 1970). Por su parte, Pipe Peláez tiene 50 años ya que nació el 7 de febrero de 1976. Entre ambos hay una diferencia de cinco años.





El jurado de mayor edad es Kike Santander, quien tiene 65 años. Nació el 11 de mayo de 1960. La diferencia entre Kike Santander y Gian Marco es de diez años, mientras que con Pipe Peláez la diferencia es de quince años.

De esta manera, Pipe Peláez es el jurado más joven del grupo, seguido por Gian Marco, y el de mayor edad es Kike Santander. El intercambio sobre sus edades se desarrolla en un ambiente de camaradería durante la presentación de la cantante de música popular y su hermana, en un episodio que combina la competencia musical con momentos familiares dentro del programa.