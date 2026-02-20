Rata mostró cómo celebró que se convirtió en el subcampeón del 'Desafío del Siglo XXI'

Desde que se convirtió en el ganador de la primera parte de la Gran Final del reality de los colombianos que tuvo lugar en el Box Negro de La Ciudad de las Cajas y en la que se quedó con la suma de 600 millones de pesos, Rata ha recibido el cariño de miles de usuarios de Internet en las plataformas digitales.

Tras conceder entrevistas para varios medios de comunicación, el competidor de OCR volvió a casa y se reencontró con sus seres queridos luego de ausentarse durante meses teniendo en cuenta que el formato se estrenó a inicios de julio de 2025 y hubo un break en el que los participantes regresaron a sus hogares antes de la etapa final.



Cómo recibieron a Rata en casa tras competir en la final del 'Desafío'

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el competidor mostró que fue invitado por sus seres cercanos a comer y, como parte de la celebración, le dieron un postre acompañado de un globo que decía "Rata campeón".

Junto a la fotografía escribió: "Yo agradecido".





Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar: "Grande", "Todo Colombia lo sabe", "El campeón por siempre", "Demasiado increíble, imparable", "Ratina, los verdaderos campeones. Saludos para esos guerreros que a pesar de las circunstancias nunca se rinden", "Tremenda dupla con Valentina", "No dejaste tu nombre en la copa, pero te llevaste el corazón de toda Colombia", son algunos de los mensajes que se destacan.

Esta no es la única publicación que ha hecho el jugador en redes sociales, también les ha agradecido a sus admiradores por el apoyo que le brindaron durante su paso por La Ciudad de las Cajas y ha mostrado parte de cómo es su regreso a su rutina habitual.

"Ustedes saben que a veces se les graba desde lugares muy exóticos, muy bonitos, pero bueno, en este momento les grabo desde acá, vean. Nos pinchamos, pero no, este perfil es natural", comentó de forma jocosa recientemente en las plataformas digitales mientras mostraba que estaba en un taller mecánico.

