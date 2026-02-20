Publicidad

Cómo recibieron a Rata en Andes, Antioquia, tras ser el subcampeón del 'Desafío 2026' - CaracolTV

El Súper Humano regresó a casa luego de una gira de medios en Bogotá y se reencontró con sus seres queridos, quienes no dudaron en brindarle su apoyo con tierna invitación.

Banner producción Desafío XXI DK

Rata mostró cómo celebró que se convirtió en el subcampeón del 'Desafío del Siglo XXI'

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de feb, 2026
Cómo festejó Rata su resultado en el 'Desafío del Siglo XXI'.