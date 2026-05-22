Zambrano, del 'Desafío', reaccionó a las tres cirugías de Miryan: "Mi señora esposa"

Zambrano, ganador del 'Desafío del Siglo XXI', reapareció en redes sociales para referirse a las cirugías estéticas que se realizó su novia Miryan, quien además fue su dupla durante la etapa final del programa de Caracol Televisión. La pareja comenzó su relación en la segunda parte del reality, después del “break”, y desde entonces han continuado juntos.

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Hace poco, la joven habló en el programa 'La Red' sobre los procedimientos a los que decidió someterse. Según explicó, utilizó parte del dinero obtenido tras el programa deportivo para realizarse tres intervenciones: mamoplastia de aumento, lipoescultura y transferencia de grasa a glúteos y caderas.

Posteriormente, el Súper Humano compartió algunos detalles sobre el proceso que acompañó junto a su pareja. A través de sus redes sociales, expresó cómo vivió la experiencia de verla ingresar al quirófano y aseguró que, aunque sintió nervios, mantuvo la confianza en el procedimiento y en el equipo médico encargado.

"De verdad que para mí todo está saliendo excelente", dijo Zambrano, añadiendo que aún falta que se vean un poco mejor los resultados.





Además, señaló que nunca antes había acompañado a una pareja sentimental en una cirugía, por lo que enfrentó la situación con incertidumbre. Sin embargo, comentó que tomaron la decisión después de conocer el trabajo del médico y observar los resultados obtenidos en otras pacientes.

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También indicó que depositó su confianza tanto en el especialista como en Dios, lo que le permitió sentirse más tranquilo durante la intervención. De acuerdo con lo relatado, el momento de mayor alivio llegó cuando vio nuevamente a Miryan tras el procedimiento.

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"Cuando la vi salir, una persona renovada. Uno en la vida tiene que estar con su pareja en las buenas y en las malas (...) Para mí 10/10, desde el doctor hasta todas las personas que lo apoyan a él en la clínica, atención con todos los doctores", dijo.

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Por otra parte, los seguidores de ambos han permanecido atentos a la relación desde que inició en el programa de competencia. Aunque su acercamiento comenzó mientras avanzaban las pruebas del reality, la pareja ha continuado compartiendo contenido juntos después del final del concurso.

Actualmente, tanto ambos mantienen actividad constante en redes sociales, donde suelen mostrar momentos de su vida cotidiana y algunos aspectos relacionados con sus disciplinas deportivas y trabajo con marcas.