Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
EFÉ
Rafael Santos
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Cómo reaccionó Zambranom del 'Desafío', a las cirugías de Miryan, su novia - CaracolTV

El campeón del reality de los colombianos se pronunció sobre los retoques que decidió hacerse su pareja para mejorar la confianza en su cuerpo luego de su embarazo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Zambrano, del 'Desafío', reaccionó a las tres cirugías de Miryan: "Mi señora esposa"

El campeón del reality de los colombianos se pronunció sobre los retoques que decidió hacerse su pareja para mejorar la confianza en su cuerpo luego de su embarazo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de may, 2026
Comparta en:
Esto dijo Zambrano, del 'Desafío', al ver el resultado de las cirugías de Miryan.