Diego Guauque completó cinco días hospitalizado: "La salud es nuestro principal tesoro"

El periodista Diego Guauque generó preocupación entre sus seguidores este 22 de mayo luego de compartir una publicación en Instagram desde una clínica, donde apareció acostado en una camilla. A través del mensaje que acompañó la imagen, explicó que llevaba varios días hospitalizado y aclaró que su situación no estaba relacionada con una recaída del cáncer que enfrentó hace algunos años y que logró superar.

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Según indicó, los motivos de su hospitalización estarían asociados a posibles consecuencias derivadas de los fuertes tratamientos que utilizó durante el proceso para combatir la enfermedad. Aunque no entregó detalles específicos sobre su diagnóstico actual, sí hizo referencia al impacto que esta nueva etapa tuvo en él, pues le recordó varios momentos de su pasado.

“No hay nada más importante que la salud. La salud es nuestro principal tesoro, el verdadero, porque cuando falta, todo lo demás pasa a un verdadero plano: el trabajo, las preocupaciones, los afanes diarios, el dinero, que tantas veces creemos es tan importante”, mencionó en el video.

Además, el periodista señaló que era inevitable recordar el periodo en el que enfrentó el cáncer, ya que elementos como la camilla, las batas, las zonas médicas, las nuevas operaciones y el equipo de salud lo remitían directamente a esa etapa de su vida. De esta manera, compartió parte de las emociones que surgieron durante los días recientes de hospitalización.





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Asimismo, aprovechó el mensaje para recordar la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo, asistir a chequeos médicos, descansar y compartir tiempo con las personas cercanas, sin dar por sentado que todo marchará bien.

Tras la publicación, varios seguidores reaccionaron en los comentarios con mensajes dirigidos al periodista. Entre las respuestas más frecuentes estuvieron los deseos de pronta recuperación y el apoyo para que pueda regresar a sus actividades habituales. Muchos también mencionaron el programa 'Séptimo Día', espacio televisivo en el que participa y que se transmite los domingos.

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De igual forma, diferentes usuarios expresaron mensajes de admiración y acompañamiento ante el momento que atraviesa. Hasta ahora, Guauque no ha informado cuánto tiempo permanecerá en el centro médico y retomará sus actividades dentro de la producción de Caracol Televisión.