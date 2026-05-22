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Qué le pasó a Diego Guauque, de 'Séptimo Día', y por qué está hospitalizado - CaracolTV

Aunque especificó que no se debe a un problema de salud relacionado con el cáncer que tuvo, Diego Guauque, reportero de 'Séptimo Día', hizo una reflexión sobre la salud.

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Diego Guauque completó cinco días hospitalizado: "La salud es nuestro principal tesoro"

Aunque especificó que no se debe a un problema de salud relacionado con el cáncer o una recaída, el reportero de 'Séptimo Día' hizo una reflexión sobre la salud.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de may, 2026
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Por qué Diego Guauque está hospitalizado.