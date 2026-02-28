Diego Guauque fue encañonado en un restaurante de Bogotá: "Sabía a quién iba a buscar"

El periodista Diego Guauque publicó un reel en su cuenta de Instagram en el que relató un hecho ocurrido en el norte de Bogotá. Según explicó en el video, fue encañonado mientras se encontraba en un restaurante de comida española ubicado en el Parque de Usaquén, uno de los sectores más exclusivos de la capital.

"Hoy me tocó vivir en carne propia algo que muchos ciudadanos vienen denunciando desde hace tiempo: la inseguridad ya no distingue horarios ni lugares en Bogotá", escribió junto al clip.

De acuerdo con su testimonio, el encuentro se dio cuando compartía con dos abogados en el establecimiento. El reportero señaló que estaban conversando sobre un tema periodístico y que, en ese momento, eran los únicos comensales dentro del lugar. El hecho ocurrió a plena luz del día.

Según su versión, un hombre armado ingresó al restaurante y se dirigió directamente hacia la mesa en la que se encontraban. Además, manifestó que el sujeto portaba un arma y los intimidó.





"Con una pistola grande, plateada, brillante, a plena luz del día, reitero. Éramos los únicos comensales. Este señor caminó directo hasta la mesa, no dudó, no improvisó, sabía a quién iba a buscar y nos encañonó", mencionó.

El comunicador aseguró que el hombre exigió un reloj de alto valor que llevaba uno de los abogados y añadió que el asaltante no solicitó billeteras, dinero en efectivo ni teléfonos celulares. Tampoco tomó otros objetos que estaban sobre la mesa, tal es el caso del celular de Guauque, que se encontraba visible.

Tras obtener el reloj, el hombre abandonó el lugar. No se reportaron otras afectaciones materiales ni lesiones físicas como consecuencia del hecho.

En su publicación, el integrante del equipo de 'Séptimo Día' hizo referencia a las condiciones de seguridad en la zona donde ocurrió el incidente e hizo un llamado a las autoridades para mantener el control de estos hechos.

"Quiero leerlos: ¿Han vivido situaciones similares recientemente? ¿En qué zona de la ciudad? ¿Creen que la inseguridad ha aumentado en Bogotá? Sus historias también importan y ayudan a visibilizar lo que está pasando", concluyó mientras recibía el testimonio de diferentes usuarios de Internet.