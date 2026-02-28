Publicidad

Diego Guauque, periodista de 'Séptimo Día', fue encañonado en Bogotá - CaracolTV

Diego Guauque, reportero del programa investigativo 'Séptimo Día', relató los momentos de pánico que vivió junto a dos acompañantes mientras comían en un restaurante ubicado en Usaquén.

Diego Guauque fue encañonado en un restaurante de Bogotá: "Sabía a quién iba a buscar"

El reportero del programa investigativo 'Séptimo Día' relató los momentos de pánico que vivió junto a dos acompañantes mientras comían en un restaurante ubicado en Usaquén.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de feb, 2026
Diego Guauque denunció que lo encañonaron en Bogotá junto a dos abogados.