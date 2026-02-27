La famosa canción de Kike Santander que era para El Puma y terminó en Thalía

Kike Santander, uno de los jurados de ‘A Otro Nivel’, habló de su fructífera carrera como productor musical, que lo ha llevado a trabajar con grandes artistas, como Gloria Estefan, David Bisbal y Cristian Castro.
El caleño, que es médico de profesión, dio sus primeros pasos en la industria de la música creando 'jingles', contó en ‘Historias A Otro Nivel’, y luego de ocho años pasó a ser compositor y productor de canciones.
Santander reveló que es el autor de varios éxitos de artistas internacionales y nacionales e incluso contó que él es el compositor de ‘Piel Morena’, canción que impulsó la carrera artística de Thalía a un panorama internacional. No obstante, el productor reveló que en realidad hizo el tema pensando en que la interpretara José Luis Rodríguez, ‘El Puma’.
Canciones famosas de Kike Santander, jurado de ‘A Otro Nivel’
El caleño es el compositor de varias canciones populares de Alejandro Fernández, Marc Anthony, Luis Miguel, Gloria Estefan y hasta Cristian Castro. Entre sus obras musicales se encuentran reconocidos temas como:
- ‘No sé olvidar’, interpretada por Alejandro Fernández. El tema nació, dijo Santander, un día que estaba sentado en el piso con su guitarra y pensó en hacer una canción para el mexicano. La obra “salió en menos de media hora”.
- ‘Si tú supieras’, que también la canta Fernández, fue inspirada por una vecina francesa que tenía Santander a los 13 años. El productor aseguró que se reconectó con el sentimiento que ella generaba en él a esa edad y así nació el tema.
- ‘Ave María’, canción que internacionalizó la carrera de David Bisbal, la compuso Santander mientras volaba de Madrid (España) a Miami (Estados Unidos).
- ‘Azul’, tema que interpreta Cristian Castro, es una composición que hizo Santander junto a su hermano, Gustavo, inspirado en el amor que siente por Adriana, su esposa.
- ‘Farolitos’, himno navideño que interpreta Gloria Estefan, es un tema hizo el caleño para el álbum del artista titulado ‘Abriendo Puertas’. Las letras de Santander fueron tan increíbles para la cubana, que todas las canciones de ese disco son de él. Con ese trabajo, el artista logró su primer Grammy.