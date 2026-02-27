La famosa canción de Kike Santander que era para El Puma y terminó en Thalía

Kike Santander, uno de los jurados de ‘A Otro Nivel’, habló de su fructífera carrera como productor musical, que lo ha llevado a trabajar con grandes artistas, como Gloria Estefan, David Bisbal y Cristian Castro.

El caleño, que es médico de profesión, dio sus primeros pasos en la industria de la música creando 'jingles', contó en ‘Historias A Otro Nivel’, y luego de ocho años pasó a ser compositor y productor de canciones.



Santander reveló que es el autor de varios éxitos de artistas internacionales y nacionales e incluso contó que él es el compositor de ‘Piel Morena’, canción que impulsó la carrera artística de Thalía a un panorama internacional. No obstante, el productor reveló que en realidad hizo el tema pensando en que la interpretara José Luis Rodríguez, ‘El Puma’.



Canciones famosas de Kike Santander, jurado de ‘A Otro Nivel’

El caleño es el compositor de varias canciones populares de Alejandro Fernández, Marc Anthony, Luis Miguel, Gloria Estefan y hasta Cristian Castro. Entre sus obras musicales se encuentran reconocidos temas como:

